Al via Sev7n Haeven

Sette artisti, sette interpretazioni dei moti dell'anima: la mostra nasce da una ricerca su arte e psichiatria e si tiene a Palazzo Campanella

Nel 2013 l’artista Elmar e lo psichiatra Vincenzo Maria Romeo danno il via ad una ricerca su più fronti dalla quale nascerà il progetto: “Dal tormento all’Estasi” il cui obiettivo è quello di indagare, grazie ad una serie di strumenti scientifico/artistici, il rapporto profondo che esiste tra l’arte e la psichiatria.

La mostra “Sev7n Haeven” si inserisce in questo percorso. Il fine è quello di promuovere, con l’utilizzo di linguaggi contemporanei, un dialogo intenso tra l’arte e i suoi fruitori attraverso il filtro della psicoanalisi. “Se7en Haeven” è una mostra il cui nucleo principale si snoda attorno alla simbologia complessa del numero 7.

Un percorso dedicato ai moti dell’anima estremi e vitali, 7 interpretazioni dinamiche, assolute, inedite, definitive dentro una strada che percorre parallelamente nuove infinite possibilità di lettura. Un racconto e 7 capitoli avvincenti che testimoniano l’incontro eccezionale tra l’indagine psicologica e l’arte.

Gli artisti coinvolti sono: Giuseppe Bonaccorso, Elmar, Lalla Gangeri, Salvatore lumia, Salvatore Minoliti, Maria Teresa Oliva ed Angela Pellicanò. L’evento si svolgerà dal 18 (vernissage) al 22 (finissage) settembre, presso la sala Monteleone Palazzo Campanella, sede consiglio regionale Calabria.