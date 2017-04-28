Al via ‘Truck Tour Banca del Cuore’, per la salute del cuore dei reggini

Arriva a Reggio Calabria al Piazzale Stazione Lido Lato Sud, nell’area antistante Piazza Indipendenza, da lunedì 1 a mercoledì 3 maggio, dalle 9 alle 19,00 il Truck Tour Banca del Cuore: la più importante Campagna Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare, mai realizzata nel nostro Paese, per la salute del cuore degli italiani promossa dal Settore Operativo Autonomo “Banca del Cuore” della Fondazione per il Tuo cuore – Onlus di ANMCO – Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Federsanità ANCI.

Il progetto nazionale di prevenzione Banca del Cuore

La Banca del Cuore è un Progetto Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare ideato e realizzato dal dottor Michele Gulizia che quest’anno, grazie al Truck Tour, raggiungerà migliaia di cittadini coprendo in maniera omogenea l’intero territorio nazionale.

Il Jumbo Truck, appositamente allestito per lo screening approfondito e gratuito di prevenzione cardiovascolare, nei prossimi 8 mesi stazionerà al centro di 30 città italiane: dopo Sanremo, Ancona, Teramo, Bari, Lecce, Matera, Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria proseguirà per Napoli, Avellino, Roma, Viterbo, Perugia, Firenze, Torino, Genova, Nuoro, Cagliari, Palermo, Catania, Viareggio, Cremona, Milano, Bergamo, Trieste, Venezia, Trento, Vicenza, Bologna, Rimini.

«Il Truck Tour Banca del Cuore ci permette di andare direttamente a casa degli italiani, ovvero nel cuore pulsante di 30 delle principali città italiane – ha dichiarato il dottor Michele Gulizia – Direttore di Struttura Complessa di Cardiologia Ospedale “Garibaldi-Nesima” di Catania e Responsabile del Settore Operativo “Progetto Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare Banca del Cuore”. In due anni, grazie alla diffusione capillare del Progetto Banca del Cuore e alla distribuzione di circa 18.000 BancomHeart, è stato possibile identificare 231 casi (l’1,3%) di persone a cui sono state riscontrate anomalie a livello cardiovascolare che non sapevano di avere, tra cui pregressi infarti e fibrillazione atriale. È ancora più importante la prevenzione in luoghi di “frontiera” come la città di Reggio Calabria, dove la presenza dei migranti anche in transito è costante. Da alcuni studi si è rilevato che spesso sono affetti da malattie cardiovascolari che neanche sanno di avere, perché nei Paesi da cui provengono non c’è la cultura della prevenzione e soprattutto non vi è una sanità assistenzialista come la nostra».

Screening gratuito: gli esami previsti a Reggio Calabria

Nei tre giorni di presenza nella città di Reggio Calabria sul Truck Tour Banca del Cuore si potranno effettuare gratuitamente uno screening di prevenzione cardiovascolare comprensivo di: esame elettrocardiografico e screening aritmico, rilievo della pressione arteriosa, prelievo di una goccia di sangue dal dito per la determinazione di tutto il profilo lipidico – colesterolo totale, HDL, LDL, calcolato COL/HDL, trigliceridi, glicemia, emoglobina glicata – storia clinica e farmaci assunti. Inoltre, al termine della visita ogni cittadino riceverà la stampa del proprio elettrocardiogramma, dello screening metabolico, del proprio rischio cardiovascolare e un kit di 7 opuscoli realizzati da “Fondazione per il tuo cuore” sulla prevenzione cardiovascolare.

Dopo gli esami a tutti verrà consegnata gratuitamente la propria BancomHeart, la card di Banca del Cuore. Una card unica al mondo, grazie alla quale i possessori possono prendersi cura meglio del proprio cuore, anche lontano da casa, in viaggio o quando non si ha la possibilità di raggiungere il proprio medico. Le informazioni mediche raccolte sono conservate nella “Banca del Cuore”: una cassaforte digitale dove le informazioni mediche relative al cuore sono sempre disponibili e consultabili. Infatti, la BancomHeart, grazie alla password segreta conosciuta solo dall’utente, consente di connettersi, via internet dall’Italia e dall’estero, alla Banca del Cuore e di vedere o scaricare il proprio elettrocardiogramma e i dati clinici ogni volta che lo si desidera.

«Ringrazio la Fondazione per il Tuo Cuore HCF – Onlus dell’ANMCO per aver scelto di far tappa a Reggio Calabria, in questi primi giorni di maggio. Si tratta di una occasione preziosa per i nostri concittadini che avranno la possibilità di accedere a tante informazioni e svolgere check-up gratuiti, nella consapevolezza che la prevenzione e la diffusione di pratiche di vita sana, costituisce il rimedio più efficace per la cura del nostro amico cuore» ha dichiarato il sindaco Giuseppe Falcomatà.

Eventi scientifici e incontri con i medici locali

All’interno del Truck Tour Banca del Cuore oltre allo spazio dedicato agli esami clinici vi è un’area attrezzata dove saranno tenuti degli eventi scientifici divulgativi di prevenzione cardiovascolare rivolti ai cittadini oltre ad incontri/dibattiti/tavole rotonde con i medici locali sul tema della prevenzione cardiovascolare globale.

«L’attenzione sulle problematiche della prevenzione cardiovascolare è uno dei punti qualificanti delle iniziative della Fondazione dei cardiologi ospedalieri (ANMCO). Il Truck Tour Banca del Cuore ha proprio, fra l’altro, l’intento di ridestare l’ attenzione sulla prevenzione cardiovascolare, spesso negletta. L’auspicio è che l’occasione del Tour non resti “lettera morta” ma sia da stimolo per la acquisizione di una maggiore attenzione alla prevenzione cardiovascolare a 360 gradi strutturata e strutturale, in accordo con le conoscenze scientifiche attualmente maturate in merito.” ha specificato il dott. Vincenzo Amodeo, Componente Comitato di Coordinamento Area Management e Qualità ANMCO»



In particolare, saranno al centro degli incontri, organizzati sul Truck, tematiche come, ad esempio, l’ipercolesterolemia – secondo i percorsi diagnostici e terapeutici descritti dal Documento di Consenso intersocietario, multidisciplinare, ANMCO, Istituto Superiore di Sanità e altre 15 società scientifiche (GIC 2016, Vol 17, suppl. 1 al n.6), la fibrillazione atriale e i tromboembolismi polmonari e periferici, secondo i percorsi diagnostici e terapeutici descritti nei Documenti di Consenso intersocietari ANMCO e nelle più recenti pubblicazioni scientifiche 2016.