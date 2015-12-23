Albero della bontà: Perla dello Stretto regala giocattoli alle associazioni

Conclusa la fase di raccolta dei giocattoli usati. Nei prossimi giorni i volontari delle associazioni distribuiranno ai bambini più bisognosi quanto donato dai visitatori del Centro.

Nuova vita per i vecchi giocattoli donati in beneficienza. Si è conclusa con la consegna ufficiale dei giochi alle associazioni la prima parte dell’iniziativa L’Albero della bontà. L’evento, organizzato dal centro commerciale Perla dello Stretto insieme al kiwanis club “Fata Morgana – città di Villa San Giovanni” e le associazioni “Luce sullo Stretto” e ANMI di Villa San Giovanni, ha visto la galleria commerciale trasformarsi per circa un mese in un vero e proprio punto di raccolta dei giocattoli usati. Ai piedi dell’albero allestito per l’occasione i volontari delle associazioni, quotidianamente, al pari di moderni aiutanti di Babbo di Natale, hanno impacchettato e portato a nuova vita i tanti giocattoli in disuso donati dai visitatori del Centro.

Un pensiero ai bambini in difficoltà

Sono purtroppo molti i bimbi provenienti da famiglie povere e in difficoltà economiche che quest’anno sotto l’albero non troveranno risposta alle loro letterine. La Perla dello Stretto e le associazioni del territorio hanno rivolto a loro il proprio pensiero, consapevoli che un piccolo dono può aiutare a regalare un sorriso e rendere questo Natale un po’ più speciale.

Un grande lavoro di squadra che ha visto anche la collaborazione degli operatori dello shopping center e che ha portato ad un risultato inaspettato: circa 500 giocattoli in pochi giorni.

La distribuzione dei giocattoli

A partire da mercoledì 23 dicembre, al via la seconda fase dell’Albero della Bontà con la distribuzione vera e propria dei balocchi. I giocattoli raccolti saranno destinati in un primo momento alle parrocchie del territorio di Villa San Giovanni che, con l’ausilio dei volontari delle associazioni, cureranno il recapito a domicilio ai tanti bambini che ansiosi attendono il proprio regalo.

Un evento che conferma il nuovo corso intrapreso dal Centro Commerciale di Villa San Giovanni che, nato dalla visione unitaria di un gruppo di imprenditori, con i suoi 13.600 mq punta ad una reale integrazione con il territorio, rivolgendo il proprio sguardo al mondo del sociale e dell’associazionismo.