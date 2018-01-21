Lunedì 22 gennaio 2018, alle ore 16:45, presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria si svolgerà l’incontro con i pittori: Alessandro Allegra, Nicol Marra e Davide Richetti. Gli artisti, con il supporto di slides illustreranno la loro arte e dialogheranno con il pubblico presente. La manifestazione organizzata da Loreley Rosita Borruto, presidente del Centro Internazionale Scrittori della Calabria, fa parte di un ciclo che l’Associazione, da più di un ventennio, propone con l’intento di promuovere e divulgare, ad ogni livello culturale e sociale, l’interesse per la letteratura, l’arte e la creatività nelle loro variegate espressioni, con particolare riferimento all’area territoriale della Calabria.