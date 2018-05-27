Alla Biblioteca De Nava ‘La tutela dei diritti fondamentali in Europa’
Tavola rotonda di filosofia promossa dal Centro Internazionale Scrittori della Calabria alla Biblioteca De Nava il 28 maggio 2018: chi interviene
27 Maggio 2018 - 11:34 | di Eva Curatola
“La tutela dei diritti fondamentali in Europa” è il titolo della tavola rotonda di filosofia promossa dal Centro Internazionale Scrittori della Calabria.
L’incontro si svolgerà lunedì 28 maggio 2018, alle ore 16:45, presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria.
Interverranno: dott. Filippo Aragona, giudice per le indagini preliminari, presso il Tribunale di Reggio Calabria; avv. Giuseppe Verdirame, Direttore Scientifico dell’Istituto Europeo Studi Politici, componente del Comitato Scientifico del Cis.
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