Alla Cala delle Feluche una notte sotto le stelle
Il 10 agosto lettino sotto le stelle, falò e bagno in mare al Lido Cala delle Feluche, nel Borgo dei Pescatori di Scilla
04 Agosto 2017 - 08:43 | di Eva Curatola
Continuano gli imperdibili eventi al Lido Cala delle Feluche di Chianalea.
Protagonista non più il benessere o il cibo, ma la natura. Lo stabilimento balneare situato nel Borgo dei Pescatori di Scilla organizza infatti una magica serata dedicata alle stelle.
La Notte di San Lorenzo si avvicina e per questo speciale appuntamento il Lido offre a tutti i clienti la possibilità di avere un lettino per sdraiarsi ed ammirare le stelle prenotando il panino con pesce spada e vino (€10).
La prenotazione è obbligatoria.
Le sorprese però non finiscono qui, perché come è vero che nella Notte di San Lorenzo è consuetudine ammirar le stelle non possono di certo mancare il falò e il bagno in mare.
Siete pronti per un altro imperdibile appuntamento al Lido Cala delle Feluche di Chianalea?
Giovedì 10 agosto la notte delle stelle vi attende.
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