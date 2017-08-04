Continuano gli imperdibili eventi al Lido Cala delle Feluche di Chianalea.

Protagonista non più il benessere o il cibo, ma la natura. Lo stabilimento balneare situato nel Borgo dei Pescatori di Scilla organizza infatti una magica serata dedicata alle stelle.

La Notte di San Lorenzo si avvicina e per questo speciale appuntamento il Lido offre a tutti i clienti la possibilità di avere un lettino per sdraiarsi ed ammirare le stelle prenotando il panino con pesce spada e vino (€10).

La prenotazione è obbligatoria.

Le sorprese però non finiscono qui, perché come è vero che nella Notte di San Lorenzo è consuetudine ammirar le stelle non possono di certo mancare il falò e il bagno in mare.

Siete pronti per un altro imperdibile appuntamento al Lido Cala delle Feluche di Chianalea?

Giovedì 10 agosto la notte delle stelle vi attende.