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Alla Casa di Alice la III° edizione del Piccolo Villaggio di Natale

Dal 17 al 19 dicembre, dalle 17:30, Babbo Natale, laboratori e spettacoli nel giardino delle luci della scuola per l'infanzia

16 Dicembre 2015 - 12:14 | di Federica Geria

Babbo Natale e i bambini al Piccolo Villaggio di Natale, III edizione alla scuola La Casa di Alice

Con Il Piccolo Villaggio di Natale la scuola per l’infanzia La Casa di Alice, in via Cardinale Portanova n°58 a Reggio Calabria, vuole donare momenti di gioia e serenità ai bambini ed alle loro famiglie. Il 17, 18 e 19 Dicembre a partire dalle 17:30 portate i vostri bambini ad incontrare Babbo Natale nel magico giardino delle luci.

Potranno scrivere la propria letterina nell’angolo della posta, partecipare ai laboratori, visitare il mercatino e scattare una foto ricordo insieme a lui.

Anche quest’anno La Casa di Alice dedica ai bambini meno fortunati l’Albero della Solidarietà. L’ingresso al Piccolo Villaggio di Natale è libero e gratuito.

Tutti i pomeriggi animazione e laboratori, in collaborazione con la scuola di lingue “Sunrise” e l’associazione Ludico-educativa “Lelefante” , ed ogni giorno uno spettacolo diverso alle ore 18.30: Giovedì 17 “Matrioska” con il clown Apollo, a cura dei “Pagliacci Clandestini”; Venerdì 18 “Giochiamo con la Magia” a cura dell’associazione Ludico-educativa “Lelefante” e Sabato 19 “Magic Christmas”, Circo di magia, spettacoli e trampolieri a cura di “GiocoleReggio”.

Ti aspettiamo….non mancare. Per maggiori informazioni telefonare allo 0965 1891389 e allo 338.4395414 oppure sulla nostra pagina facebook.

Il Piccolo Villaggio di Natale della scuola per l'infanzia La Casa di Alice a Reggio Calabria

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