Alla Casa di Alice la III° edizione del Piccolo Villaggio di Natale

Con Il Piccolo Villaggio di Natale la scuola per l’infanzia La Casa di Alice, in via Cardinale Portanova n°58 a Reggio Calabria, vuole donare momenti di gioia e serenità ai bambini ed alle loro famiglie. Il 17, 18 e 19 Dicembre a partire dalle 17:30 portate i vostri bambini ad incontrare Babbo Natale nel magico giardino delle luci.

Potranno scrivere la propria letterina nell’angolo della posta, partecipare ai laboratori, visitare il mercatino e scattare una foto ricordo insieme a lui.

Anche quest’anno La Casa di Alice dedica ai bambini meno fortunati l’Albero della Solidarietà. L’ingresso al Piccolo Villaggio di Natale è libero e gratuito.

Tutti i pomeriggi animazione e laboratori, in collaborazione con la scuola di lingue “Sunrise” e l’associazione Ludico-educativa “Lelefante” , ed ogni giorno uno spettacolo diverso alle ore 18.30: Giovedì 17 “Matrioska” con il clown Apollo, a cura dei “Pagliacci Clandestini”; Venerdì 18 “Giochiamo con la Magia” a cura dell’associazione Ludico-educativa “Lelefante” e Sabato 19 “Magic Christmas”, Circo di magia, spettacoli e trampolieri a cura di “GiocoleReggio”.

Ti aspettiamo….non mancare. Per maggiori informazioni telefonare allo 0965 1891389 e allo 338.4395414 oppure sulla nostra pagina facebook.