Alla Città Metropolitana si studia la riforma Madia

Il 20 giugno a Reggio un corso di aggiornamento e una tavola rotonda sulla riforma del pubblico impiego e sulla stabilizzazione dei precari

La Città Metropolitana di Reggio Calabria, in collaborazione con Coim Idea e l’Unione dei Segretari Nazionali e Provinciali, organizza una importante giornata di studio e approfondimento sulla riforma del pubblico impiego.

Il corso di aggiornamento del 20 giugno

Martedì 20 giugno, con inizio alle ore 8:30, si terrà presso la sala conferenze di palazzo “Corrado Alvaro” un corso di aggiornamento rivolto ai sindaci, agli amministratori dei comuni, ai segretari, ai rappresentanti sindacali, ai responsabili del personale e del servizio finanziario e ai loro collaboratori.

L’incontro si propone di trattare, approfondendone gli aspetti applicativi, le novità introdotte dalla riforma del pubblico impiego in materia di dotazioni organiche, di procedure per le assunzioni, di ampliamento degli spazi riservati alla contrattazione collettiva, di nuove regole per gli incarichi di collaborazione, di attribuzione di competenze più ampie agli uffici per i procedimenti disciplinari, di contrattazione collettiva e tanto altro ancora.

La tavola rotonda sulla stabilizzazione dei precari

“I decreti di riforma del lavoro pubblico e delle valutazioni, l’applicazione delle norme sulla stabilizzazione” è, invece, il tema della tavola rotonda in programma a partire dalle 15:30, sempre nella stessa sala conferenze di palazzo Corrado Alvaro.

Lo scopo della tavola rotonda è fare il punto sullo stato dell’arte dopo l’emanazione degli ultimi decreti attuativi della Riforma Madia. In particolare, durante l’incontro si approfondiranno i temi connessi all’applicazione pratica delle novità introdotte in materia di stabilizzazione dei precari, al fine di poter trovare da subito un percorso condiviso volto a superare gli ostacoli che eventualmente ancora si frappongono al raggiungimento dell’obiettivo. La tavola rotonda vuole essere una iniziativa utile all’analisi di tale delicata questione e si propone di portare all’attenzione del dibattito suggerimenti e proposte, magari anche attivando da subito un tavolo di confronto permanente, presso la Regione Calabria, tra tutte le parti coinvolte nei procedimenti amministrativi per la stabilizzazione dei precari.

I relatori dell’incontro

All’incontro, moderato dal consigliere metropolitano e sindaco di Condofuri Salvatore Mafrici, interverranno il sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, il vicesindaco e consigliere metropolitano delegato al personale, Riccardo Mauro, l’esperto in gestione delle risorse umane e consulente Aran, Arturo Bianco, il vicario dell’Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali, Antonio Le Donne, il viceprefetto Direzione Centrale Finanza Locale del Ministero dell’Interno, Francesco Zito, l’assessore al Lavoro della Regione Calabria, Federica Roccisano.