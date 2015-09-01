Alla Festa dell’innovazione ‘Il Miracolo’, anticipazione presentazione Festival del Cinema di Venezia

Il lavoro dei registi del futuro in scena alla “Festa dell’innovazione. Sud, il futuro che c’è” l’evento in programma sabato 5 Settembre al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria promosso da SudOFF e Coé con il patrocinio del MiBact per “Expo e Territori” di Expo 2015.

Il miracolo è il primo cortometraggio prodotto dalla divisione Factory della Fondazione Ente dello Spettacolo – FEdS (www.entespettacolo.org) che verrà presentato, domenica 6 settembre 2015 alle ore 15.30, alla 72° Mostra del Cinema della Biennale di Venezia nello Spazio FEdS (Sala Tropicana 1 – Hotel Excelsior, Venezia Lido). Il cortometraggio è stato realizzato dai partecipanti alla I edizione del Laboratorio di Filmmaking che la Fondazione Ente dello Spettacolo ha organizzato con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria e di Reggio Cinema. Il Laboratorio è stato coordinato dal regista Fabio Mollo e ha visto come docenti il regista Piero Messina (in Concorso a Venezia 72. con il film L’attesa), il direttore della fotografia Francesco Di Giacomo, il fonico Antonio Casella, la sceneggiatrice Josella Porto, il montatore Filippo Montemurro e la scenografa Caterina Luvarà. Il Miracolo è stato scritto e diretto da Serena Aragona, Honglei Bao, Fabrizio Benvenuto, Luca Cenname, Michele Leonardi, Alberto Mangiapane, Domenico Modafferi, Alain Parroni, Maria Giovanna Pastorino, Mario Vitale.

Durata proiezione 15 minuti. Inizio ore 20:00. Location: “Piazza Pirri”. La proiezione rientra nel programma della Festa dell’innovazione, che sarà presentato giovedì 3 settembre in conferenza stampa nella Sala Stampa del Museo.