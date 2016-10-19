Alla Galleria Nazionale di Cosenza una ‘caccia al tesoro’ per i piccoli visitatori

Da ottobre a dicembre il museo apre anche di lunedì: gli alunni di IV e V e i nonni con i nipoti scoprono i capolavori giocando

La Galleria Nazionale di Cosenza, museo afferente al Polo Museale della Calabria, direttore Nella Mari, da ottobre a dicembre 2016, apre straordinariamente dalle ore 10.00 alle ore 18.00 anche di lunedì. I Servizi educativi del museo, coordinati da Francarosa Negroni, offrono agli alunni del secondo biennio della scuola primaria, classi IV e V, la possibilità di giocare con l’arte.

Il pubblico dei più giovani potrà scoprire le collezioni del museo nella modalità ludica della “Caccia al Tesoro” per cui sarà divertente, gareggiando assieme ai compagni, conoscere artisti importanti, le storie e i protagonisti dei loro dipinti.

La caccia al tesoro con i nonni

I Servizi educativi, il giovedì pomeriggio, con inizio alle ore 15.30 e fino alle ore 17.00, dedicano, altresì, particolare attenzione anche a un altro pubblico specifico, quello dei nonni e dei nipoti. Si coinvolgerà nella piacevole esperienza della Caccia le due generazioni di ospiti e sarà la figura dei nonni ad assicurare la mediazione fra museo e bambini, in occasione della loro prima visita. Sedimentandosi come ricordo di una comune esperienza affettiva, la trasmissione della conoscenza del patrimonio artistico del museo attraverserà le generazioni e sarà affidata come un Tesoro ai custodi di domani.

Gli indizi che il personale museale fornirà agli ospiti saranno proposti come simpatiche filastrocche, le cui indicazioni si tramuteranno in tracce utili per riconoscere i capolavori della Galleria e solleciteranno curiosità e interesse per ulteriori approfondimenti.

Orari e prenotazioni

Caccia al museo. Con la scuola Lunedì mattina Ore 10:00 – 12:00

Caccia al museo. Coi nonni Giovedì pomeriggio Ore 15:30 – 17:00

È indispensabile prenotare la partecipazione alle iniziative al seguente numero telefonico: 0984.795639 in orario d’ufficio, referente Sig.ra Brunella Macchione.

Caccia al Museo. Con la scuola

Caccia al Museo. Coi nonni

Galleria Nazionale di Cosenza

Cosenza – Palazzo Arnone

Ottobre/Dicembre 2016

Galleria Nazionale di Cosenza

Direttore: Nella Mari

Servizi Educativi: Francarosa Negroni (responsabile)

Polo Museale della Calabria

Direttore delegato: Nella Mari

Ufficio stampa: Silvio Rubens Vivone (responsabile)

Tel.: 0984 795639 fax 0984 71246

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