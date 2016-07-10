Con la Golem Volley Palmi ritorna all’indoor Monica Lestini

«È con grande felicità che annunciamo il ritorno all’indoor di Monica Lestini e con infinita soddisfazione e immenso orgoglio comunichiamo che ciò avverrà con i colori della Golem Volley Palmi». Parole e musica del Direttore sportivo Pierangelo Cannatà che descrive così il nuovo arrivo in casa Golem: «La Lestini è un’atleta forte in tutti i fondamentali, capace di incidere sia dalla prima linea che dalla seconda. Nonostante la sua giovane età ha un carattere da combattente ed è trascinatrice nata. Siamo certi che queste sue caratteristiche faranno innamorare ed infiammeranno tutta Palmi facendola divenire fin da subito la beniamina del pubblico».

Monica Lestini, è nata a Penne in provincia di Pescara, il 13 Gennaio 1994; schiacciatrice alta 183cm; inizia nelle giovanili del Volley Pescara; nella stagione 2009-10 entra a far parte del Volleyrò Casal de’ Pazzi, in Serie B2, dove resta per tre annate, disputando, dalla stagione 2010-11, la Serie B1; in questo periodo fa anche parte della nazionale pre-juniores italiana con cui si aggiudica la medaglia d’argento al campionato europeo 2011.

Nella stagione 2012-13 fa il suo esordio nella pallavolo professionistica grazie all’ingaggio da parte del Robursport Volley Pesaro, in Serie A1, mentre per il campionato successivo veste la maglia della Polisportiva Antares di Sala Consilina, in Serie A2. Ritorna nella massima serie nella stagione 2014-15 con la Robur Tiboni Urbino Volley.

Nella scorsa stagione si è dedicata esclusivamente al beach volley con un’estate da incorniciare per l’atleta pescarese, (in coppia con Agata Zuccarelli) vincitrice della coppa Italia di beach volley femminile e medaglia d’argento alla finali scudetto della scorsa stagione tenutisi a Catania. Sempre in coppia con la Zuccarelli l’azzurra Monica Lestini si aggiudica la seconda edizione del tricolore di beach indoor.

«Arrivo a Palmi con tanto entusiasmo» Le prime parole della Lestini che non vede l’ora di dare il via alla sua nuova avventura:

«Sono felice di questa grande opportunità che mi viene data dalla Golem Volley Palmi. Conosco bene la Calabria in quanto mio fratello ha fatto parte della grande Viola basket, partendo dall’ottimo settore giovanile fino alla prima squadra. Sono certa, quindi, di non aver nessun problema di ambientamento anche perchè, essendo abruzzese, appartengo ad un popolo con molte affinità a quello calabrese. Spero di far bene e di far divertire il pubblico palmese e non. Ho voglia di lavorare tanto con il nuovo coach, che conosco e di cui si sente parlare solo bene. Con lui e con la mia nuova società spero tanto di migliorare sia come atleta che come persona. So che la dirigenza della Golem Palmi sta allestendo un roster giovane ed importante. Ci sono quindi tutti i presupposti per poterci divertire e principalmente far divertire».