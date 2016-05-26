Alla Mediterranea riprende ‘Metropolis 2030’

Riprendono oggi 26 maggio gli incontri del ciclo di conferenze Metropolis_2030.

Un nuovo Umanesimo per le città metropolitane coordinato da Concetta Fallanca, responsabile scientifico del Laboratorio del Dipartimento Pau, dopo quello tenuto dalla prof. Grazia Brunetta del Polito, che ha offerto una ampia disamina del processo di formazione della Città Metropolitana di Torino.

La conferenza di Corinna Morandi sull’area milanese

La prof. Corinna Morandi del Politecnico di Milano, tratterà la complessità dell’area metropolitana milanese, fonte continua di riflessioni e di esperienze, da verificare anche in riferimento alle altre realtà nazionali ed europee, per contribuire a costruire una conoscenza comune sui problemi del territorio e a definire attività di governo e di promozione delle grandi trasformazioni.

Corinna Morandi è professore ordinario di Urbanistica al Politecnico di Milano. Ha coordinato e sviluppato ricerche relative alle vicende urbanistiche di Milano e della regione milanese, studi comparativi su piani e progetti urbani nelle maggiori città europee, indagini sulle dinamiche delle attività commerciali e sui relativi effetti territoriali. Membro del collegio del Dottorato internazionale Urban Planning, Design and Policy del DAStU, ha attivato e coordina dal 1998 Urb&Com, un laboratorio di ricerca del Politecnico di Milano per lo studio delle relazioni tra commercio e territorio, a cui è dedicata una collana dell’editore Maggioli – Commercio Servizi Territorio – di cui è responsabile scientifico.

Si ricorda che questo secondo ciclo di conferenze riavvia la riflessione intrapresa lo scorso anno con i contributi di Rinio Bruttomesso, Maurizio Carta, Carlo Gasparrini, Hanae Bekkari e Angel Martinez Baldò i quali si sono occupati dei temi e dei progetti per le metropoli d’acqua, in particolare le città di Palermo, Napoli, Tangeri e Valencia.

Le prossime conferenze del ciclo

Le prossime conferenze programmate per questo secondo ciclo, tenute da professori universitari di grande esperienza del settore scientifico disciplinare Icar 21-Urbanistica, proseguiranno con Laura Ricci de La Sapienza di Roma; Patrizia Gabellini del Politecnico di Milano, Concetta Fallanca e Francesca Moraci, professori della Mediterranea di Reggio Calabria.