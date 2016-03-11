City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Alla palestra comunale di Marano Principato l’inaugurazione ‘Le officine dello sport’

Sabato 12 marzo la cerimonia per la palestra comunale di Marano Principato, con percorso fitness aperto anche a bambini, anziani e persone con disabilità

11 Marzo 2016 - 11:51 | di Redazione

Palestra comunale di Marano Principato, Le officine dello sport

Sabato 12 Marzo 2016 si terrà alle ore 11.00  la cerimonia inaugurale della palestra comunale di Marano Principato “Le officine dello sport“. Il centro sportivo per attività ludico-sportive, didattiche e il percorso fitness per diversamente abili, è stato realizzato grazie al PISL Qualità della vita, denominato “le officine dell’ingegno”,  e finanziato mediante fondi POR CALABRIA FESR 2007/2013.

Alla cerimonia di inaugurazione oltre al Sindaco Alessandro Tenuta e al Vicesindaco Roberto Bilotto prenderanno parte il dirigente scolastico Dott.ssa Concetta Nicoletti  e il presidente provinciale del CSI Cosenza Giorgio Porro. Il progetto ha inteso recuperare una palestra polivalente in disuso, con l’obiettivo di realizzare un centro sportivo e ludico rivolto ad un’utenza ampliata, dando a tutti la possibilità di svolgere attività ricreative e sportive.

L’abbattimento delle barriere architettoniche è stato il requisito fondamentale alla base del progetto, la struttura infatti comprende un percorso fitness, con attrezzi in metallo, per poter permettere anche a bambini, anziani e diversamente abili, di praticare attività fisica all’aperto, un campo a fondo sabbioso, destinato al gioco del beach volley e del beach tennis e al fine di poter realizzare un percorso di recupero sociale completo è stata realizzata un’area ludica con l’installazione di pannelli educativi.

Altro elemento portante del progetto è dato dalla “sostenibilità ambientale” dello stesso, infatti è presente un impianto fotovoltaico inserito sopra la copertura della palestra esistente, che contribuisce a ridurre i costi di gestione nel rispetto dell’ambiente, mentre un impianto a pannelli solari garantisce la produzione di acqua calda sanitaria.

Il progetto “le officine dello sport”, altro importante traguardo per il Gruppo di Maggioranza Insieme, è stato portato avanti con la consapevolezza che lo sport, e più in generale l’attività sportivo-ricreativa ,  è un settore da valorizzare al fine di far emergere quei valori intrinseci della pratica sportiva sul piano sociale,culturale, sanitario educativo e della solidarietà. L’amministrazione Comunale di Marano Principato invita tutti i cittadini a partecipare alla manifestazione.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Csi Attualità
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?