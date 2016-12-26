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Alla Pinacoteca la mostra fotografica ‘L’Immigrazione arriva dal Mare’

Dal 27 al 30 dicembre la Pinacoteca Civica di Reggio Calabria ospita la mostra fotografica di Aldo Antonio Fiorenza

26 Dicembre 2016 - 16:58 | di Redazione

La Pinacoteca Civica di Reggio Calabria

Nell’ambito del “46° Tuffo in Mare di Capodanno ‘Mimì Fortugno’ – Città Metropolitana di Reggio Calabria” – Tuffo nell’Arte, su proposta del gruppo Facebook”Tremulini nel Cuore”, domani, Martedi 27 dicembre 2016, alle ore 11,00, presso la Pinacoteca Civica di Reggio Calabria, alla presenza di Demetrio Delfino, Presidente del Consiglio Comunale e di Nicola Paris, delegato ai grandi eventi, del comune di Reggio Calabria, sarà inaugurata la Mostra Fotografica di Aldo Antonio Fiorenza “L’Immigrazione arriva dal Mare” 27 – 30 dicembre 2016 Pinacoteca Civica – Reggio Calabria.

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