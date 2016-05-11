Alla Provincia il convegno ‘Rivoluzione Basaglia’

Venerdì 13 maggio alle 17.30 un convegno del Lions Club 'Fata Morgana' riaccende i riflettori sulla Legge 180 e sul superamento dei manicomi

Si svolgerà il prossimo venerdì 13 maggio alle ore 17,30, nel Salone conferenze della Provincia di Reggio Calabria, il convegno dal titolo “Rivoluzione Basaglia, una visione dialettica”.

L’evento, organizzato dal Lions Club “Fata Morgana” Villa San Giovanni accenderà i riflettori sulla Legge 180 a quasi quarant’anni di distanza dall’entrata in vigore.

Dopo i saluti istituzionali e l’intervento del Presidente Lions Club “Fata Morgana”, Daniela Musolino, il dibattito entrerà nel vivo con le relazioni della psicologa e psicoterapeuta, Olga Iiriti, dell’avvocato Rosario Infantino e dello psichiatra Giacomo Romeo.

I tre contributi offriranno altrettanti spunti di riflessione in merito agli aspetti di maggiore criticità, ai lineamenti giuridici e, infine, alle prospettive future legate alla legge che ha riformato l’organizzazione dell’assistenza psichiatrica ospedaliera e territoriale, determinando il superamento della logica manicomiale.

Al termine degli interventi programmati seguirà una tavola rotonda con il coinvolgimento di professionisti ed esperti del settore.