Alla Provincia la 28ma edizione del concorso ‘Ragazza Moda e Spettacolo 2016’

Presentata a Palazzo Foti la 28ma edizione del concorso Ragazza Moda e Spettacolo 2016, con la finale in Calabria e un messaggio contro la violenza sulle donne

Nello splendido scenario di Palazzo Foti,Sede della Provincia di Reggio Calabria, è stata presentata la 28ma edizione del Concorso Internazionale “Ragazza Moda e Spettacolo 2016“e il 5° Premio Moda e Creatività ,la cui finale si svolgerà in Calabria.

Patron Tonino Galli, Direttore Artistico Peppe Siligato,Coordinatrice Nazionale Antonella Pisciotta, con la collaborazione della Showgirl Ester Condorelli Vincitrice di Ballando con le Stella 2009,del Manager Giuseppe Donato Casting Rai e Mediaset e del Fotografo Ufficiale Peppe Russo.

Erano Presenti: il Consigliere Regionale Giuseppe Agliano;Anna Maria Manduci , Valentina Versace e le allieve della Scuola Burgo,Pina Creazioni dell'”Associazione Polvere di Fata” e un folto pubblico.

Il messaggio contro la violenza sulle donne

Durante la Presentazione si è dato risalto al sempre più grave problema della violenza sulle donne, a tal proposito durante la finale, verrà data alle finaliste una scarpetta simbolo, creata dal Gioielliere Campano Ernesto Nazareno Ferri.

Ha condotto Marilena Alescio.

Le stiliste e le modelle in passerella

Hanno presentato i loro Modelli le Stiliste:

Maria Ambroggio. Vincitrice Premio Moda e Creatività 2015.

Adriana Scopelliti, premiata a Palazzo Ferrajoli di Roma,durante il 5° Premio Elegance World 2016 Organizzato dalla Camera della Moda e Costume.

Models: Hajar Bellari,Maria Teresa Labaleine,Aida Floccari,Anca Marinela Simion,Francesca D’Amico,Sabrina El Akel.

N.B.

– HAJAR BELLARI,Terza Classificata Moda International 2015;

Miss Esthètique2015 Premiata da Costantino Vitagliano, Esthètique Vsg di Rosalba Scriva

ha sfilato alla Fashion Week di Milano 2015;

ha partecipato a Palazzo Ferrajoli di Roma,durante il 5° Premio Elegance World 2016 Organizzato dalla Camera della Moda e Costume;

Nel 2016 ha fatto parte del Cast del Film ” L’altra faccia del destino” del Regista Francesco Spagnolo.

MARIA TERESA LABALEINE ,2° classificata Moda Internatonal 2014.

Miss Angeli Bianchi 2015

Nel 2016 ha fatto parte del Cast del Film ” L’altra faccia del destino” del Regista Francesco Spagnolo.