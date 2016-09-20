In Calabria la finale nazionale del concorso ‘Ragazza Moda e Spettacolo 2016’

Si è conclusa dopo cinque giorni la 28° edizione del Concorso Nazionale “Ragazza Moda e Spettacolo” ideato dal Patron Tonino Galli che anche quest’anno ha scelto la Calabria per la finale nazionale. Il Nirvana Club Village di Botricello (CZ) ha ospitato le 86 finaliste provenienti da tutta Italia per contendersi le ambite fasce moda, fotogenia, spettacolo, fotomodella, cinema, tv e moda International. Le aspiranti miss, accompagnate dagli agenti regionali, hanno avuto l’opportunità di essere osservate da prestigiosi attori del mondo della moda e dello spettacolo.

La giuria e lo staff del concorso

In giuria, per tutta la durata del concorso, il talent scout Franco Battaglia “Agenzia New Faces”, la modella Bali Lawal “Ceo of a Coded World Entrepreneur International Fashion Model” e Mario Tomaselli “The Fashion Management Agency”. Le finaliste, coadiuvate dallo staff del concorso, con l’Art Director Peppe Siligato, le coordinatrici Antonella Pisciotta , Beatrice Margagliotti, Ester Condorelli e Mariangela Strano, il Creative Director Diego Tedesco, il collaboratore Michele Dell’Utri e la coreografa Valentina Correale , hanno vissuto una importante esperienza professionale tra passaggi in giuria, fitting, acconciature e make up, servizi fotografici, prove spettacolo. Nel corso della prima serata, condotta da Giovanni Conversano, sono state premiate le categorie Fotomodella e Spettacolo.

La seconda serata, presentata da Peppe Convertini e Beatrice Margagliotti, è stata dedicata alle sezioni Moda e International.

Le fasce assegnate

Queste le fasce assegnate: Ragazza Fotomodella 2016: 1° classificata Ariel Serra, 2° Naomi Ruggeri , 3° Federica Insolia. Ragazza Spettacolo: 1° classificata Margherita Pettarin Andretti, 2° Arianna Castorina, 3° Talya Vikram. Ragazza International: 1° classificata Gisela Figueredo Cuba, 2° Amily Zhuang USA, 3° Cristina Costache Romania. Ragazza Moda: 1° classificata Giorgia Pellicciari, 2° Elisabetta Zocchi, 3° Lucia Balzano . Inoltre, sono state assegnate le fasce nazionali di “Ragazza Cinema” ad Alice Simunich, “Ragazza TV” a Giuliana Galluccio, “Ragazza Fotogenia” ad Elisabetta Zocchi ed altre 21 fasce sponsor e con titoli minori. Abbinato al Concorso di Moda e Spettacolo, il “Premio Internazionale Moda e Creatività”, giunto alla 5° edizione.

Il “Premio Creatività 2016” è stato assegnato ex equo alle stiliste Ilenia Barone e Adela Vasilake , il “Premio Moda 2016” è andato alla stilista lametina Tiziana Pansino, che succede così alla stilista reggina Maria Ambroggio ospite della kermesse e vincitrice dell’edizione 2015. Apprezzate le performance degli ospiti Ester Condorelli, vincitrice di Ballando con le Stelle e del Maestro Aldo Iacopino.

Acconciature e fotografi

Le acconciature sono state curate dai Parrucchieri 110 e lode ed Elite, capitanati da Nino, Rosa e Paolo Muggeri; il make up dal gruppo delle make up artist Anna Schifano e Graziella Sacheli.

Fotografi: Peppe Russo, Paolo Pagliaro, Cettina La Rosa, Roberto e Giada Di Blasio, Michele Ranellucci, Margherita Francesca Ficara. Riprese video a cura di Lorenzo Amodeo e Franco Mascaro. Responsabile web e social media communication Daniele Orfila. Soddisfatta la giornalista Marilena Alescio, Regional Manager Calabria, per la conquista delle due fasce “Ragazza Ages Production” a Miriam Cammareri di Reggio Calabria e “Ragazza in gambe Zinna” a Flavia Zoccali di Bagnara Calabra, oltre che per il “Premio Moda 2016” che per il secondo anno consecutivo rimane nella nostra Regione grazie alla stilista Tiziana Pansino. Un plauso come sempre all’instancabile Founder Manager Tonino Galli ed un arrivederci al prossimo anno con la 29° edizione del Concorso Nazionale “Ragazza Moda e Spettacolo”.