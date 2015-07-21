Alla scoperta dei saponi naturali: il Saponificio Annamaria

di Monica Quattrone – Fino al 26 Luglio si terrà la fiera “Expo città dei bronzi 2015”, organizzata da CalabriaEventi sul lungomare di Reggio Calabria, nei pressi della Stazione Lido.

Tra le varie esposizioni possiamo ammirare lo stand del Saponificio Annamaria, che offre vari prodotti naturali, tra saponi, saponette e saponi da barba. Difficile non fermarsi a dare un’occhiata: sono tutti prodotti naturali privi di ingredienti sintetici o dannosi.

Il laboratorio di Palazzi di Casignana

Come ci spiega Annamaria: “Abbiamo un piccolo laboratorio a Palazzi nel comune di Casignana, adiacente alla Villa Romana. Ecco perché c’è l’immagine di una nereide sui prodotti, essendo un mosaico della Villa. I nostri prodotti sono completamente artigianali, naturali, all’olio extravergine d’oliva e arricchiti solo con oli essenziali puri. Non usiamo né coloranti né additivi chimici, sono biodegradabili al 100%”.

Il saponificio offre una vasta gamma di saponi e saponette artigianali, arricchiti con miele, olio di mandorla, olio di jojoba, fiori d’arancio, latte d’asina, e altro ancora.

“Saponifichiamo in proprio usando olio extravergine d’oliva, acqua e soda. Una volta miscelati gli oli, il composto viene lasciato asciugare fino a 48 ore, tagliato a pezzi grossi per poi essiccare per oltre 60 giorni. A questo punto prendiamo il prodotto per poi fare la trasformazione in forma”.

I prodotti del Saponificio Annamaria sono adatti a qualsiasi tipo di pelle, la nutrono, e hanno delle profumazioni uniche e magnifiche, come ad esempio la pasta di sapone esfoliante per il corpo.

“È il prodotto che usano le donne berbere in Marocco per fare l’esfoliazione della pelle. È all’olio extravergine d’oliva con olio essenziale di eucalipto e propoli. Bisogna prenderne un poco, massaggiarlo sul corpo, risciacquare e usare poi il guanto kessa, un guanto ruvido che una volta bagnato si ammorbidisce, e serve per detergere e per aprire i pori, togliendo le cellule morte”.

In questo fantastico stand non possono certo mancare i profumi della nostra terra.

“Produciamo anche delle ciotoline create con il bergamotto svuotato della polpa e fatto essiccare. All’interno abbiamo dei petali di sapone al bergamotto. Ci portiamo solo gli oli essenziali della nostra terra, la Calabria, ovvero arancio amaro, arancio dolce, limone, mandarino e bergamotto. Sono senza il bergaptene che è una sostanza fotosensibile al sole, quindi anche se dovesse andare una goccia pura sulla pelle non succede nulla”.

Insomma, il Saponificio Annamaria ci offre il mix perfetto tra natura, artigianalità e profumi!