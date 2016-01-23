Al ‘Vitrioli’ l’inaugurazione della nuova palestra polivalente

«L’attenzione per le scuole della nostra città è massima. Ogni giorno lavoriamo per mantenere gli ambienti idonei e sicuri per i nostri ragazzi, tra mille difficoltà. La grande sinergia che si è creata tra le scuole e le istituzioni, è forte e continuerà ad essere tale». È quanto dichiarato dal sindaco Giuseppe Falcomatà, durante la sua visita presso la scuola media D. Vitrioli in occasione dell’inaugurazione della nuova palestra polivalente.

Presenti anche il consigliere regionale Domenico Battaglia, l’assessore ai Lavori Pubblici Angela Marcianò, i consiglieri comunali Rocco Albanese, Antonino Mileto, Nicola Paris e Giovanni Latella e Carmelo Versace componente del consiglio d’istituto dei ragazzi. A benedire la palestra padre Francesco Giofrè della parrocchia di San Domenico.

L’accoglienza della preside e dell’orchestra

Accolto dalla preside Orsola Latella e dall’orchestra della scuola, il sindaco Falcomatà ha potuto ascoltare i ragazzi che hanno mostrato i loro talenti esibendosi con canti e balli.

Il sindaco si è complimentato con i ragazzi e con la preside «solo attraverso la collaborazione è possibile lavorare bene e ciò è possibile solo se si è seguiti dai cittadini: la città non si fa da soli, ma si fa insieme e la scuola è fondamentale per formare una coscienza civica».

Impiantistica sportiva e risparmio energetico

«L’istituto Vitrioli è al passo sul fronte dell’impiantistica sportiva, ma anche sul piano del risparmio energetico: l’impianto fotovoltaico e di riscaldamento sono un elemento qualificante di questa scuola e significa essere all’avanguardia e soprattutto in linea con le normative che ci impone la Comunità Europea. L’intervento è stato reso possibile grazie alla sinergia tra l’istituto scolastico e l’Amministrazione comunale. È un esempio dal quale prendere spunto, sfruttando al massimo i fondi regionali e comunitari» ha affermato il primo cittadino. «Sul piano dell’edilizia scolastica e sul piano dell’impiantistica sportiva si può e si deve fare molto di più: si devono scontare moltissimi anni di mancata programmazione, recuperando gli impianti sportivi che ci sono in città ma anche aumentando l’offerta. L’Amministrazione comunale è concentrata su questo ed anche grazie alla rimodulazione del Decreto Reggio, presenteremo il nostro piano per la riqualificazione dei plessi scolastici e l’impiantistica sportiva» ha concluso il sindaco Giuseppe Falcomatà.