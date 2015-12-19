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Alla Villa Comunale il ‘Concerto di Natale…in Corso Sud’

L'Orchestra Giovanile dello Stretto Vincenzo Leotta, formata da circa trenta bambini e ragazzi, suona alla Villa Comunale con il Comitato Corso Sud

19 Dicembre 2015 - 14:59 | di Redazione

Concerto di Natale in Corso Sud alla Villa Comunale di Reggio Calabria

L’incantevole scenario della Villa Comunale di Reggio Calabria, sabato 19 dicembre alle ore 17,00, ospiterà il “Concerto di Natale…in Corso Sud” organizzato dal Comitato Corso Sud e realizzato dall’Orchestra Giovanile dello Stretto Vincenzo Leotta in collaborazione con il Dopolavoro Ferroviario di Reggio Calabria, nel contesto di riqualificazione di questa parte di città che si è preposto il Comitato Corso Sud. L’orchestra, composta da circa trenta bambini e ragazzi provenienti da eterogenei contesti sociali e culturali, nasce nel 2012 a Reggio Calabria da un gruppo di musicisti, artisti e amici che credono nella forza formativa della Musica e sognano di diffonderla in maniera gratuita ai bambini del territorio. Il nome dell’Orchestra è legato alla figura di Vincenzo Leotta, straordinario musicista e maestro che dal 1956 al 1993 ha diretto la banda di Mosorrofa (RC). In programma brani scritti appositamente per Orchestra di fiati, brani del repertorio classico e natalizio.

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Comitato Corso SudNataleReggio Calabria Musica
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