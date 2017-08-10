Dopo il grande successo della prima edizione, anche quest’anno, la suggestiva cornice dell’Arena dello Stretto sul lungomare di Reggio Calabria “, ospiterà la finale del Concorso Nazionale “Nuovi Talenti per la Moda” che si terrà venerdì 18 Agosto a partire dalle ore 21.00. La macchina organizzativa sta marciando a pieno ritmo per gli ultimi dettagli della seconda edizione della kermesse, organizzata dall’Associazione “Le Tele di Aracne” in collaborazione con l’Istituto di Moda Burgo che ha lo scopo di promuovere e valorizzare il lavoro, la creatività ed il talento di stilisti emergenti, siano essi professionisti che studenti. In passerella le creazioni dei 12 concorrenti, tante sorprese e importanti ospiti.

La giuria, composta da operatori nel settore della moda e del design, visionerà e valuterà i capi proposti dagli stilisti in gara. La conferenza stampa di presentazione dell’evento si è tenuta presso la sala Giuditta Levato del Consiglio Regionale della Calabria alla presenza del consigliere regionale Domenico Battaglia, del consigliere comunale Nicola Paris, le stiliste Adriana Scopelliti e Atelier Mimma Tripoli che presenteranno le loro collezioni insieme a Pierpaolo Cassone Stilista, la costumista Mariella Costarella, gli organizzatori della kermesse Anna Maria Manduci e Cettina Aloisio insieme ai presentatori Marilena Alescio e Consolato Malara. Nel corso della conferenza è stato illustrato il programma della serata ed è stato spiegato in maniera dettagliata il meccanismo di voto.

Giuria e borse di studio

La giuria, sarà chiamata a giudicare i due abiti dei finalisti in concorso, secondo i parametri di creatività e manifattura. In palio 2 borse di studio del valore rispettivamente di euro 500,00 e 300,00 e un premio per la creatività omaggiati da Edilcondera Cuzzola. A tutti i finalisti del concorso sarà consegnato un attestato di merito. Tra gli ospiti il fashion designer Biagio Belsito, Art Director Istituto di Moda Burgo di Milano e il Fashion Director Jurji Patelli. Acconciature Federica Presto, make up Nadia Mastroieni. Fotografo Antonio Pitea, riprese video Filippo Repici. L’intera Kermesse sarà trasmessa in diretta web su Youtube e Facebook a cura della Graziano Tomarchio Production.