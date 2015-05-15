Alle Muse “Limpido cielo blu: la solitudine delle donne”

Nell’ambito della programmazione del mese di maggio de “Le Muse – Laboratorio delle Arti e delle Lettere” di Reggio Calabria, domenica 17 alle ore 18 presso la Sala D’Arte di via San Giuseppe 19, si terrà il penultimo appuntamento della programmazione invernale dell’associazione reggina.

L’occasione è la presentazione dell’opera prima della prof.ssa Enza Cuzzola che, dichiara Giuseppe Livoti – presidente Muse-, nell’occasione della pubblicazione del testo “Limpido cielo blu: la solitudine delle donne”, ha dato al nostro sodalizio culturale, la possibilità di discutere sul ruolo delle donne oggi attraverso l’analisi dei periodi della loro evoluzione umana, sociale, lavorativa.

Adolescenza, maturità si incontreranno così in un dibattito aperto in cui l’io narrante sarà introdotta ed accompagnata da un reading di rime e versi della scrittrice in questo incontro con la poesia. Ed inoltre i vari itinerari saranno accompagnati da momenti visivi e virtuali con le fotografie di Agata Battaglia, Daniele Calabrese, Silvia Ielo, Enzo Malara che hanno identificato stati d’animo con scene estrapolate dalla natura o dal quotidiano.

La Cuzzola è diplomata in canto lirico presso il Conservatorio di Stato “Francesco Cilea” di Reggio Calabria dove ha anche conseguito la Laurea in Discipline Musicali. Docente di musica presso l’Istituto Comprensivo De Amicis – Bolani, nel 2000 promuove la fondazione del Coro DoReMi’. Da sempre collabora con vari gruppi corali reggini occupandosi al settore didattico, relativo alla vocalità infantile nonché alle tecniche di canto moderno. Nell’agosto del 2014, per la sua intesa attività artistica, viene insignita, per la Sezione Docenti del Premio Borrello –una vita per la musica-; inoltre da anni dirige con passione, anima e cultura musicale storico – artistica, Il Coro delle Muse, animando così concerti di musica sacra e rassegne a livello regionale e nazionale.

Domenica – continua Livoti – sarà un momento anche di confronto attraverso la lettura della versatilità della scrittrice confronto affidato all’analisi introspettiva di personalità del panorama culturale quali Paola Borzumati – psicoterapeuta, Rosalba Pristeri – docente di storia e filosofia, Mons. Giorgio Costantino –parroco della Chiesa di S. Maria del Divin Soccorso, il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo De Amicis – Bolani Pino Romeo, Rossana Rossomando – docente di lettere, saggista e critico letterario.