Nuovo allenatore per la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

E’ Lorenzo Tubertini il nuovo allenatore della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. La società giallorossa ha ufficializzato l’arrivo del tecnico emiliano classe 1972 (compirà 45 anni il prossimo 01 giugno). Il neo coach giallorosso proviene da una seconda metà di stagione trascorsa alla guida dell’Azimut Modena dopo essere subentrato, da vice allenatore, al tecnico degli emiliani Piazza. E alla guida dei campioni d’Italia, Tubertini ha raggiunto la semifinale dei Play Off Scudetto UnipolSai e i play off a sei di Champions League.

Tecnico giovane, ma con un ottimo background (tante esperienze in passato anche nella pallavolo femminile e nelle categorie minori con una promozione dalla B1 alla A2 a Mantova), il nuovo allenatore della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia ha vissuto da protagonista, nel ruolo di vice allenatore al fianco di Angelo Lorenzetti, i successi ottenuti da Modena nell’ultimo biennio: due Coppe Italia, due Supercoppe italiane e la vittoria dello scudetto della scorsa stagione.

Così il presidente Pippo Callipo sull’ingaggio di Lorenzo Tubertini: “Con soddisfazione comunico che abbiamo chiuso l’accordo con il nuovo allenatore, Lorenzo Tubertini, per la stagione agonistica 2017-18. Tubertini viene da un’ottima esperienza a Modena con l’Azimut con la quale è arrivato a disputare la semifinale scudetto. E’ un allenatore giovane con una lunga esperienza sul quale la nostra società punta per cercare di migliorare i risultati conseguiti nella scorsa stagione”.

LA CARRIERA DI LORENZO TUBERTINI

2017-18 1° Allenatore Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

2016-17 1° Allenatore Azimut Modena (dal 07/02/2017)

2016-17 2° Allenatore Azimut Modena (fino al 06/02/2017)

2015-16 2° Allenatore DHL Modena

2014-15 2° Allenatore Parmareggio Modena

2012-14 2° Allenatore Casa Modena

2011-12 1° Allenatore Copra Elio Piacenza (dall’08/01/2012 al 10/01/2012)

2007-08 1° Allenatore Top Team Mantova (A2, fino al 19/10/2007)

2005-07 1° Allenatore Burro Virgilio Mantova

2004-05 2° Allenatore Daytona Modena

2002-04 2° Allenatore Kerakoll Modena

1996-99 2° Allenatore Omnitel Modena (A1 Femm.)

Nella foto, un primo piano di Lorenzo Tubertini nuovo allenatore della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia (foto tratta dal profilo facebook ufficiale della società Modena Volley)