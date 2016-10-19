All’Havana di RC l’evento ‘Francesca Comito Day’
Serata musicale in ricordo dell'artista reggina con il gruppo Arcatav: l'incasso, a donazione libera, andrà all'Hospice di Reggio Calabria
19 Ottobre 2016 - 15:34 | di Pasquale Romano
Si terrà domani presso l’Havana Cafè di Reggio Calabria di via De Nava il ‘Francesca Comito Day’, evento organizzato per ricordare l’artista reggina prematuramente scomparsa.
Alle 18 l’inizio dell’esibizione live del gruppo Arcatav, in un concerto pro HOSPICE.L’intero incasso della serata infatti (donazione libera) sarà devoluto all’Hospice di Reggio Calabria. Centinaia i ‘parteciperò’ sulla pagina Facebook legata all’evento, tanti i motivi per non mancare. Ascoltare buona musica nel ricordo di Francesca (cantante di talento) e dare un concreto sostegno ad Hospice, struttura che merita tutto l’aiuto della città.
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