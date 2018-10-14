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All’Hostaria dei Campi, intramontabile PescAria con le specialità di tonno

Filetto, tagliata e tartare di tonno e il metro di frittura di pesce locale: il pezzo forte della settimana alla PescAria dell'Hostaria dei Campi

14 Ottobre 2018 - 08:57 | di Michele Favano

Specialità di tonno della PescAria dell'Hostaria dei Campi a Reggio Calabria

Voglia di cambiare rispetto alla solita pizza e allora perché non gustare del buon pesce? L’Hostaria dei Campi prosegue, con la sua già nota PescAria proponendo piatti di pesce sempre più stuzzicanti… Questa settimana il pezzo forte è il Tonno, con varianti sempre più fantasiose come il filetto, accompagnato dalla immancabile cipolla di Tropea in agrodolce e servito con salsa di mango e emulsione di menta.

O la tagliata di tonno in crosta di sesamo con rucola, mango in spicchi e glassa di balsamico o ancora l’originale tartare di tonno con scaglie di sedano e agrumi di sicilia.

antipasto frittura pesce

“Il nostro chef è sempre alla ricerca di nuovi accostamenti di sapori… senza però mai stravolgere la semplicità e il gusto del piatto”.

Stia tranquilla la clientela dell’Hostaria perché in PescAria continua il tormentone con IL METRO DI FRITTURA, il noto e richiestissimo tagliere con mezzo metro di fresca frittura di pesce locale accompagnato dalle più fragranti verdure in pastella e patate nostrane.

Non dimenticare di prenotare il tuo tavolo dalle ore 17:30 al 0965.324003 oppure chiamando il 349.3610766

“Dobbiamo avere il coraggio di seguire il nostro cuore e la nostra intuizione. In qualche modo, essi sanno che cosa vogliamo realmente diventare…” (cit.)

tonno hostaria 1

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