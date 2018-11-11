Juventus-Milan, la partita più attesa, si vive in locale con schermi in sala, pizza e birra oppure menù di pesce e di carne

La preziosa vittoria del Napoli sul campo del Genoa, la pesantissima sconfitta dell’Inter su quello dell’Atalanta. E lo scenario della zona scudetto subisce una modifica importante con i partenopei adesso molto vicini alla Juventus, in attesa dell’incontro di questa sera tra la squadra di Allegri ed il Milan. Il match dei match, quello che da giorni viene raccontato dagli addetti ai lavori e protagonisti.

Il Milan alla ricerca di una collocazione in zona Europa, i bianconeri parecchio arrabbiati per l’inaspettata sconfitta casalinga in Champions contro il Manchester ed ora obbligati a fare risultato per non trovarsi il Napoli troppo vicino.

E come sempre emozioni e spettacolo si potranno vivere e “gustare” all’Hostaria dei Campi, grazie alla presenza di schermi visibili per tutto il locale. Pizza e birra lo dice la tradizione, menù a base di pesce e di carne le validissime alternative.

Prenota il tuo tavolo dalle ore 17:30 al 0965.324003 oppure chiamando il 349.3610766

“Dobbiamo avere il coraggio di seguire il nostro cuore e la nostra intuizione. In qualche modo, essi sanno che cosa vogliamo realmente diventare…” (cit.)