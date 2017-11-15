La scuola organizza una settimana di eventi per il 20 novembre, Giornata internazionale dei diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, con Kiwanis e Garante

Il 20 novembre si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

Celebrare questa giornata significa riflettere su quanto fino ad ora è stato fatto per affermare il benessere dei bambini e degli adolescenti in quanto titolari di diritti e di bisogni.

Purtroppo, nonostante vi sia un generale consenso sull’importanza di garantire quanto affermato dalla Carta costituzionale e dall’apposita Convenzione, ancora oggi, molti minori sono vittime di violenze o abusi, discriminati, emarginati o vivono in condizioni di grave trascuratezza.

La settimana di eventi della scuola

La scuola, attenta ai bisogni delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi, intende dare risalto all’importante ricorrenza e, per l’occasione, organizza una settimana di eventi al fine di promuovere il confronto su alcuni dei diritti fondamentali contenuti nella Costituzione italiana e nella Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza( 20 novembre 1989 ) che si appresta a celebrare il trentennio.

Sarà questa l’occasione per promuovere un’azione di sensibilizzazione e di informazione pubblica sui temi d’interesse che riguardano l’infanzia e l’adolescenza, per favorire relazioni positive in una comunità più accogliente, responsabile e attenta ai diritti di tutti.

Le collaborazioni: Kiwanis e Garante dell’infanzia

Interessante sarà la collaborazione del Kiwanis Reghion 2007, di attori e protagonisti del mondo culturale e l’intesa con l’Autorità Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza che ci vede coinvolti, insieme ad altre scuole della Regione Calabria, in un prestigioso progetto dal titolo “ Geronimo Stilton e la Costituzione italiana raccontata ai ragazzi con la Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza”.

Per quanto sopra espresso si invitano le SS.LL. in indirizzo a prendere parte alle diverse iniziative secondo gli ambiti di competenza.

Fonte: Dirigente Scolastico Dott.ssa Concetta Sinicropi