Allo Spazio Open ‘Musiche da Oscar’

Sabato 4 febbraio alle ore 18.30 allo Spazio Open, in Via Filippini 23/25 (Angolo Giudecca) a Reggio Calabria, avrà luogo un suggestivo momento musicale con le migliori colonne sonore del cinema nazionale e internazionale eseguite dai maestri Fulvio Puccinelli al violino e Pino Puntorieri al pianoforte.

“Musiche da Oscar” sarà un frizzante viaggio lungo le note che hanno caratterizzato le storie più intense del grande schermo e che hanno emozionato intere generazioni.

L’ingresso all’evento è libero.