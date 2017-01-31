Allo Spazio Open ‘Musiche da Oscar’
Sabato 4 febbraio alle 18.30 allo Spazio Open le più belle colonne sonore del cinema con Fulvio Puccinelli al violino e Pino Puntorieri al pianoforte, ingresso libero
31 Gennaio 2017 - 16:57 | di Redazione
Sabato 4 febbraio alle ore 18.30 allo Spazio Open, in Via Filippini 23/25 (Angolo Giudecca) a Reggio Calabria, avrà luogo un suggestivo momento musicale con le migliori colonne sonore del cinema nazionale e internazionale eseguite dai maestri Fulvio Puccinelli al violino e Pino Puntorieri al pianoforte.
“Musiche da Oscar” sarà un frizzante viaggio lungo le note che hanno caratterizzato le storie più intense del grande schermo e che hanno emozionato intere generazioni.
L’ingresso all’evento è libero.
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