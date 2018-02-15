Dopo il Successo dell’esilarante Commedia “Quasi quasi m’ammazzo” Secondo appuntamento a REGGIO CALABRIA con il Circuito Teatrale

DISTRIBUZIONE TEATRO SUD CALABRIA che coinvolge venti location della Città Metropolitana di Reggio Calabria, portando alla ribalta uno spaccato della Scena Contemporanea Calabrese. Domenica 18 Febbraio 2018 ore 19.00 presso il Teatro Auditorium “Umberto Zanotti Bianco” andrà in scena lo spettacolo KABARET – Ingresso euro cinque!

KABARET

Domenica 18 Febbraio 2018 ore 19.00 Teatro Auditorium “Umberto Zanotti Bianco” – Reggio Calabria

Regia e Coreografie Alessia Ciappetta

Con Greta Lopetrone, Benedetta Nicoletti, Marco Tiesi, Paolo Spinelli

Corpo di Ballo Teresa Serracassano, Emanuela Mancuso, Cristina Strigari, Elena Bastanza, Elisabetta Celeste Assistente alla Regia Greta Lopetrone Assistente Coreografie Laura Forace

Costumi Essa Kuyateh Scene, Luci e Fonica Eros Leale

Produzione Sybaris – Dal musical Cabaret e da Karl Valentin

Lo spettacolo, dal musical Cabaret a Karl Valentin

Lo Spettacolo Kabaret, ispirato al musical di Broadway Cabaret del 1966 reso noto in cinema dalla pellicola Cabaret di Bob Fosse con la partecipazione di Liza Minnelli, rappresenta l’ultima produzione della compagnia Sybaris attiva nel teatro di ricerca con la creazione di spettacoli di commistione di differenti arti performative (tra i suoi recenti lavori “Romeo e Giulietta” e “Il Gobbo di Notre Dame”). Ambientato in un Cabaret degli anni 30 in Germania, Kabaret offre un’innovativa simbiosi tra l’opera Cabaret, le cui straordinarie canzoni saranno interpretate rigorosamente dal vivo, e la genialità di Karl Valentin, i cui testi si sposano perfettamente all’ambientazione dello spettacolo. L’umorismo fine e la comicità dell’assurdo del grande autore e attore Karl Valentin contribuisce a rendere l’originalità di uno spettacolo che immerge il pubblico in un’atmosfera d’altri tempi, surreale e brillante, dove si balla si canta si recita e …si ride tutti insieme

Circuito Teatrale “Distribuzione Teatro Sud Calabria”, un progetto Officine Jonike Arti cofinanziato dalla Regione Calabria a valere sul PAC 2007/2013 – Iniziative Culturali 2016 – Azione 2

Direzione Artistica Dante De Rose, Marco Silani – Direzione di Produzione Maria Milasi

La programmazione di Reggio Calabria è patrocinata dal Comune di Reggio Calabria

Il Circuito Teatrale e le sue finalità

Il Circuito Teatrale “Distribuzione Teatro Sud Calabria” è finalizzato a favorire la crescita in Calabria della circuitazione di Nuove Produzioni Teatrali incentivando la Mobilità degli Artisti e la Partecipazione del Pubblico dei differenti centri coinvolti mediante la messa in rete delle Città e dei Teatri ospitanti. 15 Spettacoli differenti realizzati da 15 diverse Compagnie Teatrali, 42 repliche in programmazione e 20 Location interessate: dal 28 Dicembre 2017 al 23 Giugno 2018 il Circuito Teatrale rappresenterà nell’area metropolitana di Reggio Calabria un significativo canale di valorizzazione delle risorse artistiche presenti in regione e un valore aggiunto per la scoperta di nuovi repertori alimentando diversificazione di programmazione e attenzione verso il Teatro Contemporaneo.

Ingresso Singolo Spettacolo euro cinque.

Biglietti e prevendita

I biglietti di ingresso degli spettacoli programmati all’Auditorium “Zanotti Bianco” di Reggio Calabria possono essere acquistati in prevendita presso CD Club Entertainment, Via Giuseppe De Nava 138, Reggio Calabria

La Biglietteria presso l’Auditorium “Zanotti Bianco” sarà aperta durante i giorni di programmazione degli spettacoli due ore prima dell’orario di inizio di ogni singolo spettacolo.

Il programma del Circuito a Reggio Calabria

Di seguito il programma del Circuito Teatrale “Distribuzione Teatro Sud Calabria” a Reggio Calabria :

Venerdì 2 Febbraio ore 21.00, Auditorium “Umberto Zanotti Bianco”

Quasi Quasi M’ammazzo di Giuseppe Vincenzi – Compagnia Inmediart

Domenica 18 Febbraio ore 19.00, Auditorium “Umberto Zanotti Bianco”

Kabaret dal musical Cabaret e da Karl Valentin – Compagnia Sybaris

Domenica 25 Marzo ore 19.00, Auditorium “Umberto Zanotti Bianco”

Prove Aperte di Max Mazzotta – Libero Teatro

Sabato 14 Aprile ore 21.00 Teatro Francesco Cilea

L’Uomo E’ Forte dall’omonimo romanzo di Corrado Alvaro – Compagnia Officine Jonike Arti regia di Americo Melchionda

Sabato 19 maggio ore 21.00 Castello Aragonese

Bollari: Memorie dallo Ionio di Carlo Gallo – Teatro della Maruca

Venerdì 1 giugno ore 20.30 Teatro all’Aperto Parco Ecolandia

Tangoblio di Sofia Lavinia Amisich – Compagnia Il Gelsomino

Sabato 16 maggio ore 20.30 Teatro all’Aperto Parco Ecolandia

Felici Matrimoni di Lindo Nudo – Compagnia Rossosimona

Matinée Studenti:

Mercoledì 21 marzo ore 10.00, Auditorium Zanotti Bianco

L’uomo, La Bestia e La Virtù di Luigi Pirandello – Compagnia La Linea Sottile

Giovedì 22 marzo ore 10.00, Auditorium Zanotti Bianco

Re Giangurgolo e le Arance d’Oro di Elisa Ianni Palarchio – Compagnia Porta Cenere



per info e prenotazioni: officinearti@gmail.co