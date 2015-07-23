All’Oasi tappa per l’Officina dell’arte. Venerdì si punta ad un nuovo sold out

In uno dei posti più incantevoli della città, una finestra sul mare, all’Oasi village sbarca l’Officina dell’arte con due travolgenti commedie. Venerdì sera 24 Luglio alle ore 22 il team capitanato dal maestro Peppe Piromalli metterà in scena la pièce “Due signori della signora” per poi ritornare a fine mese, il 31 Luglio, con “13 a tavola”. Prende forma la sinergia tra la compagnia teatrale e l’imprenditoria reggina, in questo caso Mario Scaramuzzino che ha sposato subito il progetto del maestro Piromalli di portare il teatro tra la gente, in quei luoghi apparentemente lontani all’arte ma in realtà, vere location di eventi unici.

“Nello spirito dell’Officina dell’arte c’è la convinzione che non debbano essere le persone a tornare a teatro, ma il teatro a tornare alle persone, cercando, come primo luogo d’incontro tutti quei siti che non siano unicamente deputati agli spettacoli teatrali – afferma Piromalli – Un sogno forse ma nel quale io e la compagnia abbiamo creduto e investito e, ad oggi, ci sta regalando l’affetto e la presenza di un pubblico attento che ci segue anche fuori l’hinterland”.