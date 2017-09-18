Ennesimo incontro sulla questione alloggi di edilizia residenziale pubblica. Giovedì scorso le associazioni riunite nell’Osservatorio sul disagio abitativo, Reggio non tace e la Collettiva AutonoMia sono stati ricevuti dal consigliere delegato G. Minniti, dal consigliere A. Ruvolo e dall’ingegnere G.P. Richichi. Restano i nodi critici tuttavia a breve si dovrebbero ottenere alcuni risultati, grazie in particolare al lavoro realizzato nei mesi scorsi dall’ex dirigente al patrimonio edilizio, Marcello Romano.

Su sollecitazione delle associazioni e con l’intervento del consigliere delegato Minniti dovrebbero partire anche le verifiche sugli attuali assegnatari degli alloggi erp parallelamente all’informatizzazione dei dati, effettuata dalla Re.ca.si. Finora infatti, secondo quanto riferito dal consigliere delegato Minniti, gli informatici della Re.ca.si hanno continuato la digitalizzazione dei dati degli alloggi comunali per un totale di circa 2250 alloggi.

Si apprende quindi che finalmente si avvieranno le verifiche previste dalla legge, dopo 7 mesi dall’approvazione in Consiglio comunale della delibera nr 3 dello scorso 10 febbraio, con la quale si affidava proprio a Re.ca.si la “predisposizione di una banca dati dell’ intero patrimonio edilizio comunale, con la titolarità degli occupanti, la persistenza dei requisiti, e quanto altro utile ad esercitare un pubblico controllo sulla materia“. Un punto cruciale per sopperire alla disperata necessità di rendere disponibili alloggi da assegnare alle famiglie a basso reddito e prive di una casa, siano esse vincitrici del bando 2005 o rientranti nelle assegnazioni in deroga.

Assegnazioni in deroga e regolamento comunale

Per quanto riguarda le assegnazioni secondo l’art. 31 della legge regionale 32/96, il regolamento comunale utile ad evitare gli eccessi e le iniquità del passato, è stato fermato nelle Commissioni comunali in attesa che il Consiglio Regionale deliberi la modifica della legge regionale del settore. Ma il rischio, considerati i continui rinvii del Consiglio regionale per la modifica, è che le assegnazioni in deroga rimangano bloccate anche qualora si trovino gli alloggi necessari da assegnare. Per tali ragioni le associazioni hanno chiesto al consigliere delegato Minniti di proporre alle Commissioni comunali il riavvio della procedura per portare il regolamento all’approvazione del Consiglio comunale. Qualora si dovessero verificare delle incongruenze con il nuovo testo di legge regionale si potrà comunque procedere successivamente alle necessarie modifiche.

Sul fronte alloggi confiscati alla ‘ndrangheta, non trapelano ancora notizie su quanti siano quelli da assegnare come alloggi popolari. A tal proposito il delegato Minniti ha informato le associazioni che il prossimo lunedì si terrà tra i responsabili del settore beni confiscati un incontro specifico per definire anche questo aspetto.

Si attende anche l’esito di un bando dell’Agenzia dei beni confiscati, al quale, secondo quanto riportato dall’ ingegnere Richichi, il settore ha presentato un progetto per la ristrutturazione di 26 alloggi per un importo di 4,8 milioni di euro. Si lavora anche per redigere un nuovo bando comunale per l’assegnazione di alloggi erp che dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale. Per quanto concerne il bando 2005, secondo il resoconto del consigliere delegato Minniti, l’impegno dell’Amministrazione dovrebbe essere quello di consegnare gli alloggi alle prime 62 famiglie della graduatoria, in quanto si prevede che non ci siano alloggi necessari per continuare lo scorrimento.

La posizione delle associazioni sul bando 2005

Una scelta inaccettabile per le associazioni.

Le altre famiglie vincitrici del bando 2005 infatti dopo 12 anni di attesa si ritroverebbero senza alcuna speranza se non quella di partecipare al nuovo bando i cui tempi biblici per la formulazione delle graduatorie sono ben noti. Optare per questa scelta senza dati reali sullo stato del patrimonio erp, appare inopportuno.

Manutenzione e consegna degli alloggi

Trapela anche qualche altra buona notizia. Secondo quanto dichiarato dall’ingegnere Richichi, grazie al lavoro portato avanti dall’ex dirigente Marcello Romano, la somma di 1,3 milioni di euro potrà essere impegnata entro un mese, con l’indizione di diverse gare di appalto, per la manutenzione degli alloggi comunali.

Nei prossimi giorni quindi il Comune dovrebbe provvedere a prendere possesso e ristrutturare 14 alloggi che saranno consegnati agli assegnatari del bando 2005 per continuare a scorrere la graduatoria dalla sesta posizione a seguire.

Fino ad oggi sono stati consegnati i primi 5 alloggi secondo l’ordine della graduatoria. Le prime tre famiglie dovrebbero aver già preso possesso degli alloggi, altre due potranno occuparlo in seguito alla ristrutturazione che il Comune provvederà ad effettuare.

Più personale per l’edilizia pubblica

Secondo quanto dichiarato dal consigliere delegato Minniti, per consentire al settore edilizia pubblica di poter gestire e controllare nel miglior modo il patrimonio erp, l’Amministrazione comunale intende potenziare il personale e valutare la richiesta delle associazioni di un dirigente esclusivo per il settore.

Ulteriori aggiornamenti sono previsti per l’ultima settimana del mese, durante la quale dovrebbe arrivare la nomina del nuovo dirigente del settore. Si auspica che il Sindaco provveda, al più presto, anche alla nomina di un nuovo assessore al ramo.