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Al dott. Massimo Misiti il premio ‘Silvana Luppino’

Il riconoscimento va a Orthopaedics onlus, associazione di medici e volontari che operano in Paesi in via di sviluppo: sabato 2 luglio la cerimonia a Marina di Sibari

30 Giugno 2016 - 11:15 | di Vincenzo Comi

Il dottor Massimo Misiti, ortopedico di Orthopaedics onlus, premio Silvana Luppino

A “Orthopaedics onlus”, l’associazione formata da chirurghi ortopedici, anestesisti, fisioterapisti, infermieri, tecnici e tanti volontari che da anni passano le proprie vacanze a lavorare in Paesi in via di sviluppo con lo scopo di portare aiuto a disabili, operando pazienti affetti da gravi deformità ortopediche e traumatologiche, è stato attribuito il premio “Silvana Luppino”, manifestazione che ha l’intento di “esaltare le eccellenze del territorio attraverso la premiazione di eccellenze nazionali e territoriali”, come si legge nello statuto dell’ Associazione Culturale SoDaLe.Cassano, che questo riconoscimento organizza.

La cerimonia di ritiro a Marina di Sibari

A ritirarlo, sabato 2 luglio prossimo, a Marina di Sibari, sarà il dottore Massimo Carmelo Misiti, ortopedico, di Cinquefrondi (Rc), che da anni vive e lavora anche a Rende (Cs).

Con lui ci saranno il presidente di “Orthopaedics”, il professore Alessandro Faldini, i dottori Antonio Gaetani, e Giovanni Perri, la suora laica e ferrista Raffaella Brancati, la dottoressa Olivia Faldini, coordinatrice del gruppo di lavoro. Misiti, che fa parte di “Orthopedics onlus” dalla costituzione, insieme a professionisti dell’ortopedia di tutta Italia, ogni anno va più volte in Africa a curare bambini e adulti.

“Io – dice l’ortopedico calabrese –  mi sposto almeno due volte all’anno, ma il gruppo effettua spedizione almeno sei volte in un anno. “Orthopaedics Onlus” è nata dopo vari anni di impegno e di esperienze dei soci fondatori nel volontariato sanitario. Dal 1998 ci rechiamo in Paesi in via di sviluppo svolgendo attività chirurgica ortopedica.

Le origini di Orthopaedics onlus e le missioni in Africa

Ben presto abbiamo capito che sarebbe stato fondamentale svolgere le nostre missioni in modo continuativo: i viaggi erano sporadici, i costi insostenibili e non sempre riuscivamo a controllare i pazienti operati.
Incontravamo inoltre difficoltà a reperire e trasportare attrezzature e medicinali, a riparare ed installare i componenti delle sale operatorie.

Ci siamo resi conto che, con le nostre sole forze, saremmo andati poco lontano. Per questo abbiamo pensato di creare “Orthopaedics”, che nasce nel 2002, e nel 2004 viene riconosciuta dalla Provincia di Pisa come onlus.

“Orthopaedics Onlus” – continua Misiti –  ci permette di curare i pazienti con continuità, di eseguire non solo l’intervento chirurgico ma anche i successivi controlli fino alla guarigione del malato ed al suo reinserimento nella vita sociale”.

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