All’Università ‘D.Alighieri’ la festa di metà corso. Gli studenti ringraziano il Rotary club e l’Innerwell

I corsisti ringraziano Club Rotay, Innerwell e l’Università per Stranieri. Alla sede dell’Università Dante Alighieri si è tenuta nella giornata di giovedì la festa di metà corso. Un momento di incontro in cui gli stranieri hanno ringrazziato gli sponsor del corso di lingua italiana offerto dal Rotary Club di Reggio Calabria e in collaborazione con l’Innerwell e l’Università Dante Alighieri. Il corso, iniziato il 14 novembre, proseguirà ancora fino al 6 marzo, data della festa finale e della consegna degli attestati di partecipazione. Coordinatore didattico del corso prof. Hassan Ezzat. Durante la festa gli stranieri hanno parlato in lingua italiana confrontandosi sulle difficoltà, ma hanno saputo individuare le iniziative positive che la città offre proprio grazie all’impegno del Rotary club e Innerwell. Presente all’incontro anche l’Avvocato Mazzitelli, il prof. Antonino Gatto, la prof.ssa Francamarra, e il dott. Canale delegato dell’ingegniere Muritano e tanti esponenti dei clubs Rotary Innerwell reggini.