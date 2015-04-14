All’Università Mediterranea il convegno “Che bel paese!”

Mercoledì 15 e giovedì 16 aprile si terrà presso l’Università Mediterranea il convegno “Che bel paese! Esplorazioni nell’Italia del Sud sulle tracce della spedizione Saint-Non”. Il convegno si pone l’obiettivo di indagare le dinamiche storiche alla base dell’odierna disgregazione dell’immagine del meridione d’Italia come parte essenziale dell’identità culturale del “bel paese”, quale fu propagata dalle suggestive vedute raccolte nel Voyage pittoresque ou Description des royaumes de Naples et de Sicile, edito a Parigi tra il 1781 e il 1786 da Jean–Claude Richard abate di Saint-Non.

Il confronto critico tra le immagini di architetture, città e paesaggi cristallizzate in termini ideali dagli architetti e pittori inviati al Sud da Saint-Non nel 1777-78 e la loro contestualizzazione fotografica odierna offrirà lo spunto per ricostruire con gli strumenti della storia fenomeni di trasformazione troppo spesso degradati in traumatiche manomissioni o addirittura in distruzioni di entità materiali e di valori estetici preservatisi fino a tempi relativamente recenti.

Dopo un contributo introduttivo sulle metodologie della rappresentazione vedutistica, quattro distinte sessioni saranno dedicate al riscontro oggettivo dello stato odierno di luoghi emblematici raffigurati nel Voyage e, contestualmente, a una riflessione sui cambiamenti di natura architettonica, urbana e territoriale verificatisi nell’arco degli ultimi tre secoli nelle regioni toccate dalla spedizione: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Ciascuna sessione sarà sviluppata e coordinata da singoli gruppi di studio con l’obiettivo di incentivare la conoscenza e la coscienza critica indispensabili per ogni azione di conservazione, recupero e valorizzazione di un patrimonio di assoluta importanza. In questa ottica, la sessione finale, dedicata alla Calabria, sarà seguita da una tavola rotonda a carattere interdisciplinare che vedrà la partecipazione di esponenti del mondo dell’università, delle sovrintendenze e degli ordini professionali, per discutere in chiave propositiva sulle tematiche emerse dal convegno.