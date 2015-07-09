City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Aloha Surf Beach Club: la sfida alle onde parte da Dreher!

Kitesurf, musica hawaiana e il Corner Selfie Dreher: a Gizzeria l’Aloha Surf and Beach Club per il sesto anno, con 150 atleti e 60mila presenze attese

09 Luglio 2015 - 17:28 | di Vincenzo Comi

Surf all’Aloha Surf and Beach Club di Gizzeria: immagine Roxy surf

L’adrenalina del surf, il ritmo caliente delle Hawaii e la freschezza irresistibile di Dreher. Torna, per il sesto anno consecutivo sulle spiagge calabresi di Gizzeria, l’Aloha surf and beach Club: l’appuntamento più atteso a livello mondiale per coniugare gare di kitesurf, musica, divertimento e… Dreher Limone Radler Zero, la rinfrescante proposta zero alcol, mix tra birra Dreher analcolica e succo di limone.

A inaugurare i dieci giorni in perfetto stile hawaiiano all’interno del villaggio di Hang Loose Beach dove 150 atleti disputeranno il Campionato del Mondo di Formula Kite e gli Europei assoluti di IdroFoil saranno, il prossimo 10 e 12 luglio, proprio le migliaia di minicans di Dreher Limone Radler Zero che le hostess Dreher distribuiranno ai 60mila partecipanti attesi.

Ma le sorprese non finiscono qui: i surfers appassionati di Dreher potranno scattarsi divertentissime foto da postare su Facebook e Instagram grazie allo speciale Corner Selfie “E tu come te la godi?”, scegliendo, come raccontato nella nuova campagna Dreher, il loro momento di godimento tra: The Calcettors, gli irriducibili della partitella infrasettimanale tra amici, The Stravacchers, coloro che tornati stanchi dal lavoro si tuffano sul divano, The Grigliers, gli eletti dei barbecue, i The Faidaters, gli infallibili del bricolage e The Sdraiers, le indomite della tintarella in spiaggia, ma anche The Aperitivers, The Palestrers, The Sabatopizzers, The Mipiacers e The Polliceverders.

 Ai surfisti dell’Aloha surf and beach Club non resterà che inventare una nuova, esilarante, categoria di godimento!

Dreher! È il momento di goder.

Contact:

Emanuela Capitanio HEINEKEN Italia

Cell 347 4319334 Alfredo Pratolongo

emanuela.capitanio@gmail.com                        Tel. 02 270761

Laura Tordin

Tel. 02 270761

laura_tordin@heinekenitalia.it

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

KitesurfGizzeria Sport
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?