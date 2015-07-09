Aloha Surf Beach Club: la sfida alle onde parte da Dreher!

Kitesurf, musica hawaiana e il Corner Selfie Dreher: a Gizzeria l’Aloha Surf and Beach Club per il sesto anno, con 150 atleti e 60mila presenze attese

L’adrenalina del surf, il ritmo caliente delle Hawaii e la freschezza irresistibile di Dreher. Torna, per il sesto anno consecutivo sulle spiagge calabresi di Gizzeria, l’Aloha surf and beach Club: l’appuntamento più atteso a livello mondiale per coniugare gare di kitesurf, musica, divertimento e… Dreher Limone Radler Zero, la rinfrescante proposta zero alcol, mix tra birra Dreher analcolica e succo di limone.

A inaugurare i dieci giorni in perfetto stile hawaiiano all’interno del villaggio di Hang Loose Beach dove 150 atleti disputeranno il Campionato del Mondo di Formula Kite e gli Europei assoluti di IdroFoil saranno, il prossimo 10 e 12 luglio, proprio le migliaia di minicans di Dreher Limone Radler Zero che le hostess Dreher distribuiranno ai 60mila partecipanti attesi.

Ma le sorprese non finiscono qui: i surfers appassionati di Dreher potranno scattarsi divertentissime foto da postare su Facebook e Instagram grazie allo speciale Corner Selfie “E tu come te la godi?”, scegliendo, come raccontato nella nuova campagna Dreher, il loro momento di godimento tra: The Calcettors, gli irriducibili della partitella infrasettimanale tra amici, The Stravacchers, coloro che tornati stanchi dal lavoro si tuffano sul divano, The Grigliers, gli eletti dei barbecue, i The Faidaters, gli infallibili del bricolage e The Sdraiers, le indomite della tintarella in spiaggia, ma anche The Aperitivers, The Palestrers, The Sabatopizzers, The Mipiacers e The Polliceverders.

Ai surfisti dell’Aloha surf and beach Club non resterà che inventare una nuova, esilarante, categoria di godimento!

Dreher! È il momento di goder.

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