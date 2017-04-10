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Alternanza scuola lavoro, la Città Metropolitana pronta ad accogliere gli studenti

Firmata la convenzione tra Città Metropolitana e Istituto Righi: fino a cinque studenti per ogni settore tecnico potranno svolgere l'alternanza negli uffici

10 Aprile 2017 - 18:48 | di Vincenzo Comi

Firma della convenzione di alternanza scuola lavoro tra Città Metropolitana e Istituto Righi di Reggio Calabria

E’ stata sottoscritta oggi, tra la Città Metropolitana e l’Istituto d’Istruzione Superiore “Augusto Righi” di Reggio Calabria,  una convenzione di alternanza scuola lavoro.

Il vicesindaco della Città Metropolitana, Riccardo Mauro, e il dirigente scolastico Francesco Praticò, hanno apposto le proprie firme in calce al documento che impegna gli uffici metropolitani ad accogliere, a titolo gratuito, un massimo di cinque studenti per ciascun settore tecnico.

Come funziona l’alternanza negli uffici

I ragazzi potranno così svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato e redatto dal tutor che, tra l’altro, dovrà anche elaborare un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo per poi concorrere alla valutazione e alla certificazione delle competenze del Consiglio di classe.

“Il nostro Ente – ha dichiarato il vicesindaco – sta investendo tantissimo nella scuola intesa nella sua complessa e articolata realtà fatta di strutture, programmi, docenti, personale amministrativo, ragazze e ragazzi che rappresentato già il nostro presente e saranno responsabili del futuro di questa nostra Città Metropolitana. Il sindaco Giuseppe Falcomatà – ha poi aggiunto Mauro –  ha sempre mantenuto con gli studenti un canale di comunicazione privilegiato, favorendo un reciproco scambio di idee che oggi si concretizza anche in questa convenzione. L’alternanza tra scuola e lavoro – ha poi concluso il vicesindaco – è molto importante perché va ben oltre lo stage, serve ad adattare la formazione alle peculiarità di chi apprende, favorendone l’orientamento e valorizzando le vocazioni personali”.

Gli interventi alla firma

All’incontro di oggi ha preso parte il consigliere metropolitano Demetrio Marino, delegato all’Istruzione e alla Programmazione della rete scolastica, che ha inteso sostenere con decisione questa iniziativa, convinto che la giusta sinergia tra l’Ente metropolitano e l’Istituzione scolastica possa portare a intraprendere un percorso comune fatto di tappe importanti.

“Ai ragazzi – ha dichiarato Marino – consiglio di seguire con attenzione gli insegnamenti che riceveranno, sfruttando questa occasione perché si troveranno a lavorare con dirigenti di altissimo livello professionale. Potranno dotarsi di un notevole bagaglio di esperienza, acquisendo competenze che poi saranno spendibili nel mercato del lavoro. Quella con l’Istituto “Righi” – ha poi aggiunto – è la prima convenzione che sottoscriviamo ma non sarà l’ultima, ne seguiranno altre perché vogliamo sostenere la scuola e offrire le stesse opportunità a tutti. Alla fine del progetto di formazione – ha quindi concluso il consigliere – organizzeremo un incontro pubblico per illustrare i risultati conseguiti dai ragazzi”.

Il commento del dirigente scolastico

Entusiasta il dirigente scolastico Francesco Praticò che, dopo aver ringraziato l’Amministrazione metropolitana per la sensibilità dimostrata e i dirigenti Giuseppe Mezzatesta e Pietro Foti per la collaborazione, ha dichiarato di essere “orgoglioso di poter garantire ad alcuni studenti questa esperienza lavorativa, convinto che i ragazzi sapranno farsi apprezzare contribuendo in maniera concreta ai lavori dei settori”.

Al momento della firma, accompagnati dai professori Francesca Ieracitano e Stefano Costantino, erano presenti anche alcuni studenti, contenti per questa che ritengono una valida opportunità per accorciare le distanze tra la teoria e la pratica.

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