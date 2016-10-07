Amazon Prime Now apre ufficialmente la categoria ‘specialità calabresi’

Soppressata, 'nduja e cipolla di Tropea a casa in un'ora: Prime Now apre la categoria Specialità calabresi per Milano e hinterland

Amazon Prime Now continua ad ampliare la propria offerta di prodotti tipici regionali recapitati comodamente a casa per chi abita a Milano e in 46 comuni dell’hinterland del capoluogo lombardo.

Prodotti calabresi in consegna in un’ora

A partire da oggi Prime Now apre infatti la categoria “Specialità calabresi” che raccoglie le eccellenza alimentari di questa regione. La categoria Specialità calabresi permette di ricevere in un’ora o in una finestra di due ore prodotti freschi come la soppressata dolce e piccante DOP, la tradizionale nduja calabrese, la composta alla cipolla rossa di Tropea o la confettura ai fichi. E ancora filetti di tonno e sgombro al naturale o all’olio extravergine biologico, lingue di grano calabresi, pomodori secchi, taralli e frese, ma anche dolci tipici, come il tartufo di Pizzo e liquori.

Le “Specialità calabresi” si aggiungono all’ampia gamma di prodotti disponibili su Prime Now che già conta oltre 20.000 articoli tra pasta, pane e bibite e 30 tipologie di frutta e verdura. La nuova selezione si aggiunge alle prelibatezze enogastronomiche pugliesi già disponibili su Prime Now, prime di una serie di speciali categorie che valorizzeranno le eccellenze alimentari delle regioni italiane e che verranno proposte nei prossimi mesi.

Costi, orari e abbonamento Prime

Tutti gli iscritti Prime possono scaricare da subito l’app Prime Now, disponibile per i dispositivi iOS e Android, verificare i CAP coperti dal servizio. La consegna in un’ora è disponibile per i CAP raggiunti da questa modalità di consegna al costo di 6,90 euro; non sono previste spese di spedizione scegliendo di ricevere il proprio ordine in finestre di due ore. Il servizio è attivo dalle 8 di mattina a mezzanotte, sette giorni su sette. L’importo minimo per gli ordini Prime Now è 19 euro.

L’abbonamento ad Amazon Prime è disponibile per 19,99 euro all’anno. I primi 30 giorni sono gratuiti per i nuovi iscritti. I clienti possono iscriversi al link www.amazon.it/prime.