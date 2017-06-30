Da ‘Amici 16’ alla Calabria. Arriva Riki, idolo delle adolescenti

Ancora un importante appuntamento attende gli #amicidelduemari: martedì 4 luglio alle ore 16, nella galleria del Centro Commerciale Due Mari, salirà sul palco per incontrare i suoi trepidanti fan Riki, finalista dell’edizione 2017 del Talent Show “Amici” e vincitore della categoria cantanti. Il cantautore milanese che fa impazzire le teen-ager è attesissimo al Centro Commerciale Due Mari che, sempre attento alle tendenze e alle aspettative dei suoi clienti ha voluto regalare loro un altro grande evento.

Il successo di Riki dopo Amici

Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, con le sue canzoni e la sua voce, dopo essere stato a un passo dal vincere la finale del programma “Amici”, è ormai diventato l’idolo di migliaia di adolescenti e sta conquistando tutti con il suo Ep d’esordio “Perdo le Parole” che in sole 5 settimane dall’uscita è già DOPPIO DISCO DI PLATINO. Dall’uscita del disco – avvenuta lo scorso 19 maggio per Sony Music – inoltre, il cantautore rimane stabile in vetta alla classifica ufficiale dei dischi più venduti in Italia FIMI/GfK. Per celebrare tale successo e il sold out dei concerti-evento a Milano e a Roma, da venerdì 30 giugno, arriva in tutti i negozi di dischi e digital store il picture disc di “PERDO LE PAROLE” in edizione strettamente limitata a 1.000 copie.

Inoltre, ospite insieme ad altri grandi artisti italiani e internazionali, Riki salirà sul palco del “WIND SUMMER FESTIVAL” – dal 4 luglio per quattro prime serate su Canale 5 – per cantare l’ultimo singolo “Polaroid“. Il lyrics video di questa hit, lanciata solo lo scorso 16 giugno, ha già raggiunto quasi 1 milione di views. Su YouTube, quindi, il cantautore milanese arriva a quota 20 milioni di visualizzazioni totali, includendo i lyrics video di “Sei Mia” (9 milioni) e “Perdo le Parole” (10 milioni). “Per noi è un grande piacere – ha dichiarato il dott. Antonio Domenico Mastroianni, Amministratore G. del Centro Commerciale Due Mari – ospitare un giovane di grande talento come Riki che sta dimostrando di saper correre sempre più in alto nel panorama della musica leggera del nostro Paese”.

Quando e dove incontrare Riki

L’appuntamento è allora martedì 4 luglio al Centro Commerciale Due Mari che ancora una volta riserva ai suoi clienti solo il meglio della musica e del divertimento. Tutti i possessori del cd potranno incontrare il loro idolo che firmerà le copie del disco e si lascerà fotografare insieme a loro per regalare alle sue migliaia di fan e a tutti i suoi sostenitori momenti indimenticabili. Tutti coloro che acquisteranno il cd presso il negozio Euronics del Centro Commerciale Due Mari riceveranno inoltre il Priority Pass per essere tra i primi a incontrare il giovane cantautore.