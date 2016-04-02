Amici non ne ho… Ma amiche sì!, il nuovo album di Loredana Bertè

Prodotto da Fiorella Mannoia per i quarant'anni di carriera, l'album riunisce le voci di tante colleghe e due inediti, tra cui un brano di Ligabue

di Daniela Bonanno Conti – La cantautrice italiana Loredana Bertè, conosciuta per essere una delle icone più rappresentative del rock italiano è stata ospite nei giorni scorsi nella sede italiana di Amazon.

La presentazione negli uffici milanesi di Amazon

Durante quest’occasione la cantante ha presentato il suo nuovo album dal titolo Amici non ne ho… Ma amiche sì! La cantante ha dilettato i dipendenti dell’ufficio milanese di Amazon e i suoi fan con la sua presenza, autografando anche alcune copie del “vinile rosso”, edizione speciale in vendita solo su Amazon, della sua nuova raccolta di brani.

L’album è prodotto da Fiorella Mannoia e per l’occasione si vogliono celebrare i quarant’anni di carriera dell’artista. Sono stati re-incisi i brani più rappresentativi che ripercorrono la sua carriera artistica, grazie alla collaborazione di diverse cantanti donne come: Emma, Fiorella Mannoia, Paola Turci, Noemi, Alessandra Amoroso, Elisa, Nina Zilli, Antonella Lo Coco, Aida Cooper, Bianca Atzei, Irene Grandi. L’album contiene però anche due inediti al suo interno.

I due inediti e i formati disponibili

Il primo dal titolo: “È andata così”, uscito l’11 marzo e scritto per l’artista dal cantante Luciano Ligabue, il secondo dal titolo funesto, “Il mio funerale” scritto dalla stessa artista che polemizza in modo ironico sui temi dell’ ipocrisia e della superficialità che regnano al giorno d’oggi. L’album, uscito il 1 aprile, è disponibile nei formati CD, Vinile, Vinile rosso (esclusiva Amazon.it).

In attesa di vedere Loredana Bertè come giudice ad Amici e di sentirla cantare in tour quest’estate, per ora care amiche accontentiamoci di sentire il suo nuovo album. Siamo tutte pronte a celebrare quella che Luciano Ligabue ha definito “la più punk tra le cantanti italiane”.