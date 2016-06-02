Anche Emanuele Belardi alla presentazione della partita…
Il calciatore campano sarà al tavolo dei relatori a Palazzo San Giorgio e il 25 giugno darà l’addio al calcio giocato insieme a Bruno Cirillo
02 Giugno 2016 - 07:14 | di Vincenzo Comi
Ci sarà anche Emanuele Belardi alla conferenza stampa che si terrà venerdì 3 giugno alle ore 16 a Reggio Calabria, presso palazzo San Giorgio, relativa alla presentazione della partita del 25 giugno tra Reggina ’88 e Reggina ’99 allo stadio Granillo.
Il calciatore campano verrà appositamente in città in occasione della conferenza e sarà al tavolo dei relatori assieme agli organizzatori ed ai rappresentanti istituzionali ed il 25 giugno, assieme a Bruno Cirillo, darà l’addio al calcio giocato.
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