Il reggino Giulio Mangiola a un passo dalle selezioni di Sanremo giovani

Sono passati pochi giorni da quando è stata stilata la Lista dei 60 cantanti ancora in gara per Sanremo Giovani 2017, un lungo lavoro di scelte e di valutazioni su 572 richieste (per un totale di 766 individui) tra Cantanti Singoli e Gruppi.

La commissione musicale, presieduta dal direttore Artistico Carlo Conti e da Pinuccio Pirazzoli, Emma Stokholma, Carolina Di Domenico e Gianmaurizio Foderaro, dopo aver ascoltato tutti i brani, ha selezionato i 60 artisti che si sono esibiti dal vivo partecipando alle audizioni il 25 Ottobre presso la sala A di Via Asiago.

I 60 brani scelti per Sanremo Giovani 2017

I 60 brani scelti sono stati pubblicati sul sito rai e ascoltandoli, a parer mio, non ci sono purtroppo, tracce che rimangono impresse o che colpiscono in modo particolare ad eccezione di qualche canzone carina, ma nella totalità non si supera la sufficienza.

Ciò che però salta subito all’occhio, tra i 60 scelti per Sanremo Giovani 2017, sono i tanti nomi appartenenti ai famosi talent show Amici e The Voice e alcuni altri con case discografiche dai nomi altisonanti alle spalle, artisti famosi altro che emergenti, pertanto mi chiedo come possa essere una scelta equa, e come può fare un “vero” giovane talento emergente a farsi notare rispetto a grandi nomi.

Sia chiaro che nessuno mette in dubbio che debbano partecipare o meno però penso che debbano competere con i BIG altrimenti andiamo avanti per interessi e per ragionamenti di share, non mantenendo lo spirito di artisti che meriterebbero essere lì.

Giulio Mangiola e la lista dei 60

Nella nostra città, ad esempio, il nostro cantautore emergente, Giulio Mangiola non è stato scelto dalla Commisione nella lista dei 60 finalisti e visto che io personalmente ho ascoltato il brano vorrei che voi giudicaste se, avrebbe meritato o meno di essere li almeno nella prima fase.

Giulio Mangiola è stato presentato dalla casa discografica SAMIRA di Mimmo Fidale ed ha composto il brano con il M. Antonio Condello, anche lui come Giulio facente parte dell’ A.m.C.m. (Accademia Musicale di Franco Dattola) che ha già lanciato molti artisti.

Cobalto, il nuovo brano

Il Nuovo Brano si chiama COBALTO (disponibile su YouTube e sulla pagina ufficiale di Giulio Mangiola dopo la mezzanotte del 27-10-2016) ed è una canzone in stile POP-Elettronico che ha un ottima struttura e gode di una musicalità che non ha nulla da invidiare a canzoni del momento tra i BIG della musica, pertanto lascio a voi il Giudizio finale, ascoltate il brano e lasciate i Vostri commenti.

La nostra terra ha davvero moltissimi talenti ma molte volte viene esclusa nelle partecipazioni a “Grandi Trampolini di Lancio” come Sanremo Giovani, speriamo che prima o poi cambino le cose, intanto godetevi questo splendido Brano.

Di seguito il link: https://www.youtube.com/watch?v=pHEjyEQCvhQ