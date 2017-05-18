Anche a Reggio Calabria l’evento “Open, Studi Aperti”

Sono 601 gli Studi di Architettura – di 82 Province italiane – che il 26 e 27 maggio prossimi apriranno al pubblico, in contemporanea, per far conoscere il mondo dell’architettura e gli ambiti in cui operano, dando la possibilità ad ogni architetto di rappresentare, idealmente, l’intera categoria professionale.

Il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori ha infatti organizzato – per la prima volta in Italia con questa modalità – l’iniziativa “Open, Studi Aperti” che vedrà coinvolti centinaia di Studi professionali di tutta Italia, attraverso l’organizzazione di specifici eventi.

Un grande abbraccio culturale tra cittadini e architetti

“Open, Studi Aperti” è un grande abbraccio culturale che ha l’obiettivo di avvicinare i cittadini agli architetti, per farne comprendere l’importanza del ruolo come protagonisti delle trasformazioni dello spazio pubblico e privato, nonché come portatori di valore sociale, perché contribuiscono a risolvere, a diversa scala, le questioni sociali, economiche e culturali della nostra società.

“Open, Studi Aperti”, il 26 e 27 maggio unirà in un unico fil rouge tematiche come la sicurezza dell’abitare, lo sviluppo sostenibile, la convivenza e l’integrazione, la valorizzazione delle bellezze del paesaggio e dei territori e la tutela del patrimonio artistico. Circostanza di particolare rilievo nell’iniziativa, organizzata dal Dipartimento Promozione della Cultura Architettonica e della figura dell’Architetto del Consiglio Nazionale degli Architetti

A Reggio Calabria, uno spazio neutro, in un palazzo privato del periodo della ricostruzione post terremoto, nel centro storico della città, oggetto di prossimo intervento di restauro, ospiterà Net|working, un Evento organizzato dall Arch. Michele Seminara con l‘Arch. Fabio Monteleone e l’Arch. Maria Grazia Ajello e la collaborazione di SHAPE creativelab, Giovanni Dinaro, Luci e Forme, Aj Service.

L’allestimento è una occasione per promuovere la capacità di fare Rete, mettendo in luce, attraverso le ricerche individuali e le singole esperienze i vari aspetti della professione di Architetto oggi.

Inaugurazione e aperitivo di benvenuto il 27 maggio

Sabato 27 maggio 2017 alle 18.00, inaugurazione e aperitivo di benvenuto.

Via Demetrio Tripepi, 69. Reggio Calabria.

L’evento è aperto a tutti.