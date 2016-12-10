Anche a S.Caterina l’iniziativa “Addobba il tuo albero di quartiere”

Lunedì 12 dicembre alle ore 8:30 presso la villetta di Santa Caterina (di fronte la Scuola Italo Falcomatà) prenderà il via l’iniziativa “Addobba il tuo albero di quartiere” promossa dall’Amministrazione comunale di Reggio Calabria e dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte.

Circa quaranta piccoli Abeti bianchi verranno posizionati nei quartieri della Città e gli alunni delle scuole primarie reggine potranno addobbarli con proprie decorazioni.

All’appuntamento saranno presenti il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Facomatà, il Presidente dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, Giuseppe Bombino, la Dirigente Scolastica dell’Istituto “Falcomatà-Archi” Serafina Corrado e i rappresentanti di Calabria Verde, nei cui vivai, sono stati allevati i piccoli Abeti.