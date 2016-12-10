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Anche a S.Caterina l’iniziativa “Addobba il tuo albero di quartiere”

Lunedì 12 dicembre alle 8.30 nella villetta di Santa Caterina circa quaranta abeti bianchi da addobbare per i bambini delle scuole primarie

10 Dicembre 2016 - 18:42 | di Redazione

Palline colorate sull'albero di Natale per l'iniziativa Addobba il tuo albero di quartiere

Lunedì 12 dicembre alle ore 8:30 presso la villetta di Santa Caterina (di fronte la Scuola Italo Falcomatà) prenderà il via l’iniziativa “Addobba il tuo albero di quartiere” promossa dall’Amministrazione comunale di Reggio Calabria e dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte.

Circa quaranta piccoli Abeti bianchi verranno posizionati nei quartieri della Città e gli alunni delle scuole primarie reggine potranno addobbarli con proprie decorazioni.

All’appuntamento saranno presenti il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Facomatà, il Presidente dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, Giuseppe Bombino, la Dirigente Scolastica dell’Istituto “Falcomatà-Archi” Serafina Corrado e i rappresentanti di Calabria Verde, nei cui vivai, sono stati allevati i piccoli Abeti.

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