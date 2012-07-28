City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Ancora biglietti disponibili per il concerto di Riccardo Muti

Riccardo Muti in concerto a Reggio Calabria: ultimi biglietti disponibili per l'evento del 31 luglio presso la scuola allievi Carabinieri “Fava-Garofalo”

28 Luglio 2012 - 14:29 | Laura Maria Tavella

Riccardo Muti a Reggio Calabria per il concerto alla scuola allievi Carabinieri «Fava-Garofalo»

Ancora biglietti disponibili per il concerto di Riccardo Muti, di scena martedì 31 luglio alle ore 21.30 presso la scuola allievi Carabinieri “Fava-Garofalo”.

I biglietti per i posti a sedere, pur prenotati entro il 20 luglio scorso, e non ritirati dagli utenti, saranno messi di nuovo a disposizione a partire da lunedì 30 luglio negli uffici di palazzo Foti e potranno essere ritirati secondo l’ordine di arrivo e fino ad esaurimento, per un massimo di due biglietti a persona.

Terminata la distribuzione di questi tagliandi per i posti a sedere, partirà quella per i posti in piedi, i cui biglietti avranno un taglio in uno degli angoli, come segno di distinzione.

 

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

CarabinieriReggio Calabria Musica
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?