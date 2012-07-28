Ancora biglietti disponibili per il concerto di Riccardo Muti
Riccardo Muti in concerto a Reggio Calabria: ultimi biglietti disponibili per l'evento del 31 luglio presso la scuola allievi Carabinieri “Fava-Garofalo”
28 Luglio 2012 - 14:29 | Laura Maria Tavella
Ancora biglietti disponibili per il concerto di Riccardo Muti, di scena martedì 31 luglio alle ore 21.30 presso la scuola allievi Carabinieri “Fava-Garofalo”.
I biglietti per i posti a sedere, pur prenotati entro il 20 luglio scorso, e non ritirati dagli utenti, saranno messi di nuovo a disposizione a partire da lunedì 30 luglio negli uffici di palazzo Foti e potranno essere ritirati secondo l’ordine di arrivo e fino ad esaurimento, per un massimo di due biglietti a persona.
Terminata la distribuzione di questi tagliandi per i posti a sedere, partirà quella per i posti in piedi, i cui biglietti avranno un taglio in uno degli angoli, come segno di distinzione.
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