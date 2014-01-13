Angela Finocchiaro in Calabria con “Open Day”

Dopo la conferma dell’unico concerto in Calabria del nuovo tour di Cristiano De Andrè, “Come in cielo così in guerra”, del prossimo 14 marzo al Teatro Garden di Rende e lo spostamento dell’attesissima Opera Musicale “Karol Wojtyla, la vera storia” al 17 maggio, in programma al Teatro Politeama di Catanzaro, il promoter Ruggero Pegna ha confermato le due repliche calabresi dello spettacolo “Open Day”, prodotto dalla Agidi, con protagonista la bravissima e simpaticissima Angela Finocchiaro.

L’attrice milanese, tra le più amate dal pubblico italiano e tra le più premiate dalla critica, sarà il 7 aprile al Garden di Rende, per poi replicare lo spettacolo la sera successiva (8 aprile) al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme.

Dopo i numerosi trionfi cinematografici, Angela Finocchiaro, premiata due volte anche col David di Donatello, torna a collaborare con Walter Fontana, autore di questo spettacolo ironico, tagliente e ricco di emozioni, portato in scena con la regia di Ruggero Cara. Sul palcoscenico, a dividere i tormenti di una famiglia alle prese con una figlia adolescente, c’è Bruno Stori, già al fianco della Finocchiaro in “Pinocchia” di Stefano Benni.

I biglietti per assistere allo spettacolo di Angela Finocchiaro, sia a Rende che a Lamezia, hanno i seguenti prezzi: euro 25,50 per la platea ed euro 19,50 per la galleria e sono già disponibili nelle prevendite abituali e Ticketone (Cosenza: Inprimafila, via Alimena, tel. 0984795699; Rende: Biglietteria Garden, strada Rende/Cosenza, tel. 098433912; Lamezia Terme: Uffici Pegna, corso Nicotera, tel. 0968441888; Gaialife Store, corso Nicotera, tel. 096823167; Bar Ferrise, corso Nicotera/via XX Settembre, tel.0968446002; online al sito www.ticketone.it).Tutte le informazioni sono reperibili presso la segreteria della Show Net (tel. 0968441888) e al sito www.ruggeropegna.it.