Anna Tatangelo e il suo Libera Tour a Porto Bolaro

Porto Bolaro si prepara ad accogliere Anna Tatangelo: appuntamento per il prossimo 22 agosto, con quello che si preannuncia essere il concerto più coinvolgente dell’anno.

Libera Tour, la nuova tournee di Anna Tatangelo, toccherà in autunno cinque importanti teatri italiani, mentre durante questa calda estate vive una speciale anticipazione che porterà la cantante laziale al Centro Commerciale di Reggio Calabria: un nuovo progetto dal vivo per presentare le tracce inedite del suo ultimo omonimo lavoro in studio, ad etichetta Sony Music, e rivivere le grandi hit dei suoi 13 anni di carriera, da “Ragazza di periferia” a “Muchacha”.

In attesa della data, per far crescere l’entusiasmo dei fans, è partita una simpatica iniziativa sui social: basterà testimoniare con una foto la propria intenzione di partecipare al concerto e raccogliere il maggior numero di voti, per provare ad essere uno dei tre fortunati che incontreranno la cantante prima del suo concerto al Centro.

Tutti i dettagli su come partecipare sulla pagina fan page di Porto Bolaro all’indirizzo https://goo.gl/hf0sPF

L’evento si terrà nella bellissima area concerti esterna, che ha lo Stretto di Messina come scenario, e sarà rigorosamente gratuito.

Per l’occasione i punti vendita della Galleria resteranno aperti fino alle 24:00 di notte: non solo buona musica ma anche tante occasioni di shopping e divertimento per tutta la famiglia.

A Porto Bolaro c’è tutto, manchi solo tu!