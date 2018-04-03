Anno scolastico 2018-2019, decise tutte le date per la Calabria
Lezioni dal 17 settembre 2018 all'8 giugno 2019: la Giunta regionale approva il calendario scolastico della Calabria con ponti, vacanze e festività
03 Aprile 2018 - 16:46 | di Vincenzo Comi
La Giunta regionale della Calabria ha approvato il calendario scolastico per l’a.s. 2018/19.
Le lezioni inizieranno il 17 settembre 2018 e termineranno l’8 giugno 2019.
Oltre che nei giorni riconosciuti come festività nazionali (di seguito indicati), non si effettueranno lezioni:
il 2 novembre 2018 – Commemorazione dei Defunti;
il 3 novembre 2018 – Ponte
dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019 – Vacanze di Natale ;
dal 18 Aprile 2019 al 24 Aprile 2019 – Vacanze Pasquali.
Queste le festività nazionali:
-tutte le domeniche ;
-il 1° Novembre, festa di tutti i Santi;
-l’8 Dicembre, Immacolata Concezione;
-il 25 Dicembre , Natale;
-il 26 Dicembre, Santo Stefano;
-il 1° Gennaio, Capodanno;
-il 6 Gennaio, Epifania;
-il giorno di lunedì dopo Pasqua,
-il 25 Aprile, Anniversario della Liberazione;
-il 1° Maggio, Festa del Lavoro;
-il 2 Giugno, Festa Nazionale della Repubblica;
-festa del Santo Patrono.
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