Giusy Versace si trova costretta ad annullare, con molto rammarico, l’ultima tappa del suo spettacolo Con la testa e con il cuore si va ovunque“, in programma sabato 16 dicembre al Teatro Puccini di Firenze. Una ferita dovuta alla riapertura di una piaga sulla gamba sinistra le impedisce infatti di indossare le protesi da ballo, e tale situazione l’ha portata a dover rinunciare all’appuntamento poiché gran parte dello spettacolo si basa sui duetti di danza assieme al ballerino Raimondo Todaro.

Sono davvero molto dispiaciuta – queste le parole di Giusy Versace – ma purtroppo si è riaperta una ferita alla mia gamba sinistra che mi impedisce di poter utilizzare le protesi per ballare. In uno spettacolo fatto soprattutto di danza, non sono in grado di eseguire oltre un’ora e un quarto di performance. Tenevo molto a questa tappa e non pensavo proprio di chiudere così la tournée. Purtroppo, utilizzando arti artificiali, capitano spesso situazioni del genere che non posso prevedere. In passato mi è successa una cosa simile anche al Golden Gala di Roma, quando sempre a causa di una ferita non sono riuscita a indossare la protesi da corsa, rinunciando così al prestigioso meeting di atletica. Mi spiace moltissimo per chi ha già acquistato i biglietti, ma so che il teatro provvederà comunque al rimborso degli stessi. Spero che nel 2018 ci sia la possibilità di individuare un’altra data a Firenze, e se così fosse sarà mia premura avvertire tutti”.