Antonello Costa arriva al teatro ‘Cilea’ con il suo ‘Mastercost’
Il varietà di Antonello Costa, servito come un menù tra sketch, canzoni e balli, arriva al Teatro Cilea il 10 febbraio
19 Gennaio 2018 - 14:21 | di Vincenzo Comi
Il nuovo varietà di Antonello Costa arriva al teatro “Cilea” il prossimo 10 Febbraio all’interno del cartellone dell’Officina dell’Arte. “Mastercost” è un esilarante spettacolo del poliedrico e versatile attore siciliano che, insieme alla sorella Annalisa, ha scritto un copione capace di unire sketch, gag, battute servite come antipasti, primi, secondi e dolci. E’ “uno show che sta tra il varietà ed il calembour” parola del protagonista pronto a sbarcare a Reggio Calabria con il suo “ristorante” dove lo Chef proporrà una varietà infinita di piatti ponendo una simpatica domanda: “quale migliore abbinamento c’è tra lo spettacolo comico e la cucina? Tra il varietà e cibo?”
Il menù dello spettacolo, tra varietà e cucina
Il menù fantasioso dello spettacolo spazia dalla cucina tradizionale alla nouvelle cucine, dalla macchietta al monologo, dal canto al ballo. E non mancheranno, canzoni comiche, piatti della tradizione, piccanti fino al caffè e ammazza caffè serviti dal poliedrico attore di Augusta. Il menù tipico propone per primo si ride; per secondo non si pensa a nulla; il dolce si dimenticano i problemi ed il conto consiste nel portare a casa il buonumore e quella leggerezza che solo uno spettacolo di varietà ben costruito può dare.
“Si ride, non si pensa a nulla, si dimenticano i problemi e il vero conto è il costo del biglietto” – afferma l’attore – Insieme ad Annalisa Costa, Giampiero Perone e ad uno splendido corpo di ballo vi aspettiamo al teatro Cilea per farvi assaggiare un menù decisamente particolare”.
Antonello Costa e il grande avanspettacolo
L’attore Antonello Costa, da anni, è considerato uno dei massimi esponenti del genere varietà -cabaret e la sua forza è di saper rinnovare linguaggio e ritmo senza tradire la tradizione del grande avanspettacolo italiano. Per quasi due ore di puro show, Antonello proporrà anche un omaggio ai grandi capo-comici come Aldo Fabrizi, Renato Rascel, Nino Taranto, Totò, Petrolini e una ricerca di nuovi personaggi, canzoni comiche, tormentoni e battute. Il divertimento è uno dei migliori ingredienti di questo ristorante e l’Officina dell’Arte non voleva assolutamente perdere uno show che sta registrando in ogni tappa, un meritato tutto esaurito.
E’ possibile acquistare ancora i biglietti per lo spettacolo presso il teatro “Cilea” o nei punti vendita autorizzati. Inoltre, è ancora attivo il “pacchetto sconto” proposto dall’Oda per poter assistere ai quattro spettacoli ad un prezzo davvero competitivo.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie