Nella mattina del 24 Gennaio, il Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale è stato ospite nell’Auditorium del Liceo “N.Pizi” di Palmi dove ha incontrato una selezione di studenti di diverse classi per un dibattito informale. Oggetto dell’incontro è stato quello di divulgare tra i giovani l’esistenza dei Diritti a tutela dei Minori, necessità che si fa sempre più urgente in tempi in cui tante minacce inficiano la purezza del mondo giovanile. E su questo punto, la collaborazione tra famiglia e scuola diventa indispensabile.

L’accoglienza della dirigente Mallamaci

L’Istituto “Pizi” è stato selezionato da Marziale tra quelli che stanno risultando di particolare eccellenza in Calabria e l’incontro è stato accolto con sincero appoggio dalla Dirigente Scolastica, Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci, per la ricaduta sicuramente positiva sugli studenti.

“Non lasciatevi fuorviare dai nuovi sistemi di comunicazione, dal cellulare, dai social e da chi tenta, attraverso questi strumenti, di violare la vostra libertà di pensare e di agire; spesso, dietro avances sul vostro procace aspetto si nasconde proprio quell’orco che cerca di ottenere il vostro favore sessuale. Purtroppo, la società in evoluzione lenta ma inesorabile vi trasmette quotidianamente il messaggio che voi siate più grandi di quello che siete in realtà e gli adulti, che non hanno freni inibitori, sono pronti, quasi in agguato, per sfruttarvi sessualmente”. Queste le frasi ad effetto di Marziale ai giovani studenti del Pizi, affermazioni dovute alla sua esperienza professionale e alla luce degli ultimi tristi fatti di cronaca.

“ Bisognerà incontrare ancora i nostri ragazzi, specialmente in questi tempi in cui metterli in guardia contro i danni sociali che li circondano da ogni dove non è mai parlare abbastanza”. La Preside Mallamaci ha così espresso il desiderio di ripetere l’incontro, dilatandolo ad una maggiore partecipazione di studenti, onde consentire a tutti di ascoltare e di potersi confrontarsi con il Garante dei Diritti dell’Infanzia.

I risultati ottenuti dal Garante in Calabria

Marziale ha presentato velocemente agli studenti presenti, con un simpatico excursus, la sua formazione scolastica e professionale, soffermandosi in modo particolare sui benefici che la sua missione ha prodotto, fin dall’Aprile del 2016, quando ha ricevuto la nomina di Garante per la Calabria. E da lì, la fondazione dell’Osservatorio del Garante sui Diritti dei Minori, contro la pedofilia e la pedopornofilia, la bonifica di contrada Ciambra, l’istituzione del Centro di Rianimazione per bambini in Calabria: riassunto veloce solo su pochi successi tra i tanti che la sua presenza ha apportato alla Regione, solitamente martoriata dall’inefficienza socio-sanitaria.

“La partecipazione di un genitore alla vita scolastica del proprio figlio è fondamentale: solo in sinergia si crea quella sintonia di intenti e si riesce a superare qualsiasi ostacolo si frapponga al benessere del giovane studente. Non dimenticate che la scuola è un lusus, un gioco, rispetto a quello che ci attende dopo, nel prosieguo della vita. Ma la scuola è necessaria, è quella palestra che ci prepara al gioco della vita. Sappiatevi guardare, dunque, dalle grandi illusioni, da quella finta verità che vedete circolare sui social ed in televisione, perché i messaggi che vi arrivano sono quelli che vogliono fare di voi delle giovani porno e, nell’età in cui siete, è facile credere che tutto sia possibile e vero ”.

Marilea Ortuso